Vodafone Black Week Deal: unlimited Datenvolumen für 39.99 Euro monatlich – Für viele Verbraucher ist unbegrenztes Datenvolumen aktuell eine interessante Alternative, aber oft noch deutlich zu teuer. Vodafone geht daher beim Black Week Deal nun in die Offensive und bietet ab sofort unbegrenzt Datenvolumen dauerhaft für nur 39.99 Euro an. Junge Nutzer unter 28 Jahren zahlen sogar noch weniger und müssen für unlimitiertes Datenvolumen sogar nur noch 30.39 Euro bezahlen. Die Black Week Deals sind dabei noch bis Ende November buchbar. Man kann also auch erst in Ruhe vergleichen und hat Zeit sich zu entscheiden, einen Zeitdruck gibt es bei diesen Angeboten erfreulicherweise nicht.

Der aktuelle Deal bei Vodafone

Aktionszeitraum: 09.11.-29.11. (einschl.)

GigaMobil und GigaMobil Young: weiterhin 20% Rabatt / NEU: FamilyCard L erhält im Aktionszeitraum ebenfalls 20% Rabatt

FamilyCard L erhält im Aktionszeitraum ebenfalls 20% Rabatt Unlimitiertes Datenvolumen im GigaMobil M und GigaMobil Young L GigaMobil M mit unlimitiertem Datenvolumen statt 50 GB für 39,99 € monatl. (inkl. 20% Rabatt) GigaMobil Young L mit unlimitiertem Datenvolumen statt 100 GB für 30,39 € monatl. (inkl. 20% Rabatt) FamilyCard L mit unlimitiertem Datenvolumen für 27,99 € monatl. (inkl. 20% Rabatt) ZUM DEAL*



Das dürfte aktuell der beste Preis für unbegrenztes Datenvolumen mit vollem Speed sein. Im O2 Netz gibt es teilweise noch billigere Angebote, aber dann ist der Speed der Flatrates deutlich reduziert. Wer schnell und unlimitiert Surfen will, hat daher bei Vodafone derzeit einen echten Kampfpreis.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Deals beim Unternehmen, wenn man ein Handy mit dazu nimmt:

iPhone 15: 1 € einmalig und 30 € monatlich ab GigaMobil M/Young L und FamilyCard GigaMobil M (unlimitiertes Datenvolumen): 1 € einmalig & 69,99 € monatl. GigaMobil Young L (unlimitiertes Datenvolumen): 1 € einmalig & 55,39 € monatl. FamilyCard L (unlimitiertes Datenvolumen) Zusatzkarte: 1 € einmalig & 57,99 € monatl. ZUM DEAL*

1 € einmalig und 30 € monatlich ab GigaMobil M/Young L und FamilyCard iPhone 14: 1€ einmalig und 30 € monatlich ab GigaMobil M/Young L und FamilyCard + 24×5 € Blackweek Bonus im GigaMobil M GigaMobil M (unlimitiertes Datenvolumen): 1 € einmalig & 69,99 € monatl.+ 24×5 € Blackweek-Rabatt GigaMobil Young L (unlimitiertes Datenvolumen): 1 € einmalig & 55,39 € monatl. FamilyCard L (unlimitiertes Datenvolumen) Zusatzkarte: 1 € einmalig & 57,99 € monatl. ZUM DEAL*

1€ einmalig und 30 € monatlich ab GigaMobil M/Young L und FamilyCard + 24×5 € Blackweek Bonus im GigaMobil M Samsung Galaxy S23: 1€ einmalig und 20 € monatlich ab GigaMobil M/Young L und FamilyCard GigaMobil M (unlimitiertes Datenvolumen): 1 € einmalig & 59,99 € monatl. GigaMobil Young L (unlimitiertes Datenvolumen): 1 € einmalig & 50,39 € monatl. FamilyCard L (unlimitiertes Datenvolumen) Zusatzkarte: 1 € einmalig & 47,99 € monatl. ZUM DEAL*

1€ einmalig und 20 € monatlich ab GigaMobil M/Young L und FamilyCard

Weitere D2 Prepaid Allnet Flat in diesem Netz: LIDL Connect Prepaid Allnet | Vodafone Callya Allnet | Callya Digital | Callya Black

Weitere Artikel rund um Simkarten und PIN

Neue Artikel zum Thema Sim Karte

100 GB Internet Flat: die besten Deals und Angebote mit 100 Gigabyte Datenvolumen

Kampfpreis! Samsung Galaxy S22 mit Vertrag für 37 Euro monatlich 1 2 3 … 335 Nächste Seite