Apple: Siri soll mit KI-Unterstützung deutlich smarter werden – Siri soll in Zukunft mehr verstehen und auch mehr Aufgaben übernehmen können. Apple plant ein LLM-Modell in den Sprachassistenten zu integrieren, so dass Siri zukünftig Sprache auch einfach so erkennen kann, selbst wenn der Nutzer nicht die richtigen Befehle nennt. Dazu wird es eine Palette von neuen Funktionen geben, die Siri ausführen kann, wobei noch nicht bekannt ist, was genau alles zum Umfang der neue Features gehört.

Die neue Siri soll dabei bereits im kommenden Jahr beim iPhone 16 zum Einsatz kommen und die Technik wird wohl bereits zum WWDC 2024 vorgestellt, so dass man sich bereits Mitte 2024 ein Bild davon machen kann, was genau Apple alles vorgesehen hat.

Konkret heißt es zu den geleakten Plänen:

Apple nutzt derzeit LLM, um Siri komplett zum ultimativen virtuellen Assistenten umzugestalten und bereitet die Entwicklung zur leistungsstärksten Killer-KI-App von Apple vor. Diese integrierten Entwicklungsbemühungen sind aktiv im Gange und das erste Produkt wird voraussichtlich auf der WWDC 2024 vorgestellt. Es ist geplant, dass es standardmäßig bei den iPhone 16-Modellen und höher zum Einsatz kommt.

Aktuell arbeitet Siri wie die meisten Sprachassistenten mit eine Befehlspalette, die Nutzer per Sprache ansteuern können. zukünftig wird man sich ganz normal mit Siri unterhalten können und dennoch werden die Befehle und Aufgaben verstanden. Aktuell arbeiten mehrere Hersteller an der Integration von KI in die eigenen Smartphones und es wird daher spannend, wer zuerst eine solche Lösung präsentiert und wie sinnvoll der Einsatz bei Smartphones ist.

