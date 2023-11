Samsung: Kamera-Linse beschlagen und feucht – so hilft man sich – Samsung Smartphones haben je nach Preis verschiedene Schutzklassen und sind damit teilweise sogar bis zu bestimmten Punkten wasserdicht. Dennoch kommt es bei allen Modellen in seltenen Fällen vor, dass die Linsen der Kamera von Innen beschlagen und sich dort feine Wassertröpfchen sammeln. Da es im Inneren ist, kann man dies auch nicht einfach so abwischen.

Es gibt mehrere mögliche Ursachen dafür, dass die Kameralinse eines Samsung Smartphones feucht und beschlagen wird.

Kondenswasser: Wenn das Smartphone in eine kalte Umgebung gebracht wird, kann sich Kondenswasser an der Kameralinse bilden. Dies kann beispielsweise passieren, wenn Sie das Smartphone aus der Jackentasche nehmen, die sich in einer warmen Umgebung befand.

Um zu verhindern, dass die Kameralinse Ihres Samsung Smartphones feucht und beschlagen wird, sollten Sie folgende Tipps beachten:

Vermeiden Sie es, das Smartphone in kalte Umgebungen zu bringen.

Schützen Sie das Smartphone vor Wasserschäden.

Lassen Sie das Smartphone regelmäßig von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Dichtungen intakt sind.

Es gibt leider nicht viele Möglichkeiten, auf eine von innen behschlagee Kamera Linse zu reagieren. Grundsätzlich gilt: Wenn die Kameralinse eines Samsung Handys von innen beschlägt, ist dies leider oft ein Zeichen für einen Wasserschaden. In diesem Fall können Sie folgende Maßnahmen ergreifen, um den Schaden zu beheben:

Handy ausschalten. Auf diese Weise kann man vermeiden, dass eventuell eingedrungende Feuchtigkeit noch an anderen Stellen Schäden verursacht.

Die Feuchtigkeit sollte sich nach einiger Zeit von selbst verflüchtigen. Verwenden Sie einen Fön, um die Kameralinse vorsichtig zu trocknen. Halten Sie den Fön dabei nicht zu nah an die Linse und verwenden Sie eine niedrige Stufe.

Sollte das Problem öfter auftreten, ist auf jeden Fall ein Gang in eine Fachwerkstatt ratsam.

