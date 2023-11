Nothing: 2 Millionen verkaufte Smartphones in drei Jahren – Nothing ist erst vor wenigen Jahren mit dem ersten Gerät gestartet und meldet nun die Marke von 2 Millionen verkauften Smartphones. Das Tempo der Verkäufe steigt dabei, das Nothing Phone 2 wurde bereits deutlich schneller verkauft als die erste Version des Nothing Phone.

Nothing schreibt selbst dazu:

Das in London ansässige Technologie-Unternehmen Nothing hat mit der Auslieferung von zwei Millionen Geräten einen neuen Meilenstein erreicht. Dieses Ziel wurde in weniger als drei Jahren nach Gründung des Unternehmens realisiert. Die erste Million Geräte wurde dabei in einem Zeitraum von zwei Jahren ausgeliefert, während die zweite Million in weniger als einem Jahr erreicht wurde.

Carl Pei, Mitgründer und CEO von Nothing, setzt die Expansion des Unternehmens kontinuierlich durch erfolgreiches Fundraising fort, das sich bereits auf über 250 Millionen Dollar beläuft. Gleichzeitig diversifiziert er das Produktportfolio mit noch mehr Angeboten in der Mobil- und Audiotechnologie. Mittlerweile beschäftigt das junge Unternehmen über 500 Mitarbeitende, die sich vor allem auf die Optimierung des Produkt- und Software-Designs sowie der Hardwareentwicklung konzentrieren.

In Bezug auf dieses Thema erklärt Carl Pei: “In nur drei Jahren haben wir eines der besten Teams in der Branche aufgebaut und weltweit über 2 Millionen Geräte verschickt. Dieser Meilenstein beweist erneut, dass es eine echte Nachfrage nach einem Herausforderer in der Consumer Tech-Branche gibt. Unser anhaltendes Momentum in einem so wettbewerbsintensiven Umfeld festigt unsere Überzeugung, dass Nothing etwas Besonderes zu bieten hat.”