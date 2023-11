Samsung Galaxy Buds verlieren die Verbindung – so kann man das Problem beheben – Die Samsung Galaxy Buds stellen die Verbindung zum Smartphone über Bluetooth her. Dazu müssen die Buds zunächst in den Kopplungsmodus versetzt werden. Dies geschieht, indem du das Ladeetui der Buds öffnest. Die LED am Ladeetui beginnt dann zu blinken.

Auf deinem Smartphone musst du nun Bluetooth aktivieren und die Galaxy Buds suchen. Wenn die Buds gefunden wurden, wähle sie aus und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Die Galaxy Buds werden dann mit deinem Smartphone verbunden und können verwendet werden.

Hier sind die Schritte zur Verbindung der Samsung Galaxy Buds mit einem Smartphone im Detail:

Schalte die Galaxy Buds ein. Dies kannst du tun, indem du die Touch-Sensoren an den Buds etwa 3 Sekunden lang gedrückt hältst. Öffne das Ladeetui der Galaxy Buds. Die LED am Ladeetui beginnt dann zu blinken. Aktiviere Bluetooth auf deinem Smartphone. Suche die Galaxy Buds auf deinem Smartphone. Dies kannst du in den Bluetooth-Einstellungen deines Smartphones tun. Wähle die Galaxy Buds aus der Liste aus. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird ein Ton abgespielt und die LED am Ladeetui hört auf zu blinken. Die Galaxy Buds können auch automatisch mit deinem Smartphone verbunden werden, wenn du das Ladeetui öffnest. Dazu musst du die Buds mit deinem Smartphone gekoppelt haben und Bluetooth auf deinem Smartphone aktiviert haben.

HINWEIS Die nachfolgenden Hinweise gelten generell für alle Modelle der Galaxy Buds: von den originalen Buds, zu den Buds 2, den Buds live, den Buds pro und auch den Galaxy Buds2 Pro.

Wenn die Galaxy Buds immer wieder die Verbindung verlieren, können Sie folgende Schritte versuchen, um das Problem zu beheben:

Überprüfen Sie, ob die Galaxy Buds und Ihr Smartphone mit der neuesten Software aktualisiert sind. Samsung veröffentlicht regelmäßig Software-Updates für seine Galaxy Buds, die Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen enthalten können.

Stellen Sie sicher, dass sich die Galaxy Buds und Ihr Smartphone in der Nähe befinden. Die Bluetooth-Reichweite beträgt in der Regel etwa 10 Meter.

Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen den Galaxy Buds und Ihrem Smartphone. Metallische Gegenstände können die Bluetooth-Signale blockieren.

Starten Sie die Galaxy Buds und Ihr Smartphone neu. Dies kann manchmal helfen, kleinere Probleme zu beheben.

Setzen Sie die Galaxy Buds zurück. Dies löscht alle Einstellungen und Daten auf den Buds und bringt sie auf die Werkseinstellungen zurück.

Wenn Sie alle diese Schritte versucht haben und die Galaxy Buds immer noch die Verbindung verlieren, kann es ein Hardwareproblem sein. In diesem Fall sollten Sie die Buds an den Samsung-Support senden. Hier sind einige weitere Tipps, die Ihnen helfen können, die Verbindungsprobleme mit den Galaxy Buds zu vermeiden:

Verwenden Sie die Galaxy Buds nicht in Umgebungen mit starken elektromagnetischen Feldern, z. B. in der Nähe von Mikrowellenherden oder WLAN-Routern.

Halten Sie die Galaxy Buds sauber und trocken. Schmutz und Feuchtigkeit können die Bluetooth-Signale stören.

Wenn Sie die Galaxy Buds mit mehreren Geräten verwenden, stellen Sie sicher, dass sie nur mit dem Gerät verbunden sind, das Sie gerade verwenden.

Wie kann man die Galaxy Buds zurücksetzen?

Um die Galaxy Buds zurückzusetzen, benötigen Sie die App “Galaxy Wearable”. Diese App ist im Google Play Store oder im Apple App Store erhältlich.

So setzen Sie die Galaxy Buds zurück:

Öffnen Sie die App “Galaxy Wearable” auf Ihrem Smartphone. Wählen Sie “Galaxy Buds” aus der Liste der Geräte aus. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf “Info zu Ohrhörer”. Tippen Sie auf “Ohrhörer zurücksetzen”. Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie auf “Zurücksetzen” tippen.

Die Galaxy Buds werden dann zurückgesetzt und auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle Einstellungen und Daten auf den Buds werden gelöscht.