Apple: RCS Nachrichten-Standard soll doch auf die iPhone kommen – Apple hat sich bisher gegen den SMS Nachfolger RCS bei eigenen iMessage System vehement gewehrt, daher ist es schon eine recht große Überraschung, dass das Unternehmen nun wohl doch überlegt, RCS zukünftig für die iPhone anzubieten. Apple hat dies gegenüber einigen Fachmagazinen bestätigt – genauere Details zur Umsetzung sind aber noch nicht bekannt.

Bei 9to5mac zitiert man Apple wie folgt:

Später im nächsten Jahr werden wir Unterstützung für RCS Universal Profile hinzufügen, den derzeit von der GSM Association veröffentlichten Standard. Wir glauben, dass RCS Universal Profile im Vergleich zu SMS oder MMS eine bessere Interoperabilität bietet. Dies wird parallel zu iMessage funktionieren, das weiterhin das beste und sicherste Messaging-Erlebnis für Apple-Benutzer sein wird.

Damit könnten dann auch Android Nutzer zu iPhone Nutzern kostenlose Nachrichten mit mehr Media-Inhalten schicken. Bisher ist das nur unter Android Nutzern möglich. Für Kunden ist dieser Schritt und diese Ankündigung also auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung.

Was ist RCS?

RCS steht für Rich Communication Services und ist ein Kommunikationsstandard im Mobilfunk, der als Ersatz für den Kurznachrichtendienst SMS konzipiert ist. RCS ist keine Chat-App, sondern ein infrastrukturbasierter Dienst. Er ermöglicht u. a.:

Rich-Media-Nachrichten: RCS-Nachrichten können neben Text auch Bilder, Videos, Audiodateien und andere Arten von Dateien enthalten.

RCS-Nachrichten können neben Text auch Bilder, Videos, Audiodateien und andere Arten von Dateien enthalten. Online-Status: RCS-Nutzer können ihren Online-Status anzeigen, sodass andere Nutzer sehen können, ob sie verfügbar sind.

RCS-Nutzer können ihren Online-Status anzeigen, sodass andere Nutzer sehen können, ob sie verfügbar sind. Lesebestätigungen: RCS-Nutzer können Lesebestätigungen für ihre Nachrichten senden, sodass andere Nutzer sehen können, dass sie die Nachricht gelesen haben.

RCS-Nutzer können Lesebestätigungen für ihre Nachrichten senden, sodass andere Nutzer sehen können, dass sie die Nachricht gelesen haben. Gruppenchats: RCS-Nutzer können Gruppenchats erstellen, um mit mehreren Personen gleichzeitig zu kommunizieren.

RCS ist noch nicht in allen Mobilfunknetzen verfügbar. In Deutschland bieten die meisten großen Mobilfunkanbieter RCS an.

Um RCS nutzen zu können, benötigen Sie ein Smartphone, das RCS unterstützt, sowie einen Tarif, der RCS enthält. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Smartphone RCS unterstützt, können Sie dies in der Bedienungsanleitung nachlesen oder den Kundenservice Ihres Mobilfunkanbieters kontaktieren.

Um RCS zu aktivieren, müssen Sie in den Einstellungen Ihres Smartphones die Funktion “RCS” aktivieren. Die Vorgehensweise ist je nach Smartphone-Modell unterschiedlich. In der Regel finden Sie die Funktion in den Einstellungen unter “Nachrichten” oder “Telefonie”.

Wenn Sie RCS aktiviert haben, können Sie mit anderen RCS-Nutzern Rich-Media-Nachrichten, Online-Status, Lesebestätigungen und Gruppenchats nutzen.

RCS bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber SMS:

Rich-Media-Nachrichten: RCS-Nachrichten können neben Text auch Bilder, Videos, Audiodateien und andere Arten von Dateien enthalten. Das macht die Kommunikation viel reicher und informativer.

RCS-Nachrichten können neben Text auch Bilder, Videos, Audiodateien und andere Arten von Dateien enthalten. Das macht die Kommunikation viel reicher und informativer. Online-Status: RCS-Nutzer können ihren Online-Status anzeigen, sodass andere Nutzer sehen können, ob sie verfügbar sind. Das macht es einfacher, mit anderen Personen in Kontakt zu treten.

RCS-Nutzer können ihren Online-Status anzeigen, sodass andere Nutzer sehen können, ob sie verfügbar sind. Das macht es einfacher, mit anderen Personen in Kontakt zu treten. Lesebestätigungen: RCS-Nutzer können Lesebestätigungen für ihre Nachrichten senden, sodass andere Nutzer sehen können, dass sie die Nachricht gelesen haben. Das ist hilfreich, um sicherzustellen, dass Ihre Nachrichten auch ankommen.

RCS-Nutzer können Lesebestätigungen für ihre Nachrichten senden, sodass andere Nutzer sehen können, dass sie die Nachricht gelesen haben. Das ist hilfreich, um sicherzustellen, dass Ihre Nachrichten auch ankommen. Gruppenchats: RCS-Nutzer können Gruppenchats erstellen, um mit mehreren Personen gleichzeitig zu kommunizieren. Das ist ideal für Gruppengespräche, wie z. B. mit Freunden, Familie oder Kollegen.

RCS ist ein vielversprechender neuer Kommunikationsstandard, der die mobile Kommunikation revolutionieren könnte.

Weitere Artikel rund um iPhone und Apple

Die neusten Artikel rund um Apple