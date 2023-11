Warum gibt es keine Realme Smartphones mehr in Deutschland? – Der Grund, warum es in Deutschland keine Realme-Smartphones mehr gibt, ist ein Patentstreit zwischen Nokia und dem BBK-Konzern, zu dem Realme gehört. Nokia wirft dem BBK-Konzern vor, seine Patente für Mobilfunktechnologien zu verletzen. Im Juni 2023 erließ ein deutsches Gericht eine einstweilige Verfügung, die den Verkauf von Realme-Smartphones in Deutschland untersagte.

Realme hat angekündigt, dass es seine Smartphone-Verkäufe in Deutschland wieder aufnehmen möchte, sobald der Patentstreit beigelegt ist. Allerdings ist noch unklar, wann dies der Fall sein wird.

Hier sind einige weitere Details zum Patentstreit:

Nokia behauptet, dass Realme seine Patente für 5G-, 4G- und 2G-Mobilfunktechnologien verletzt.

Realme hat die Vorwürfe zurückgewiesen und behauptet, dass seine Produkte die Patente von Nokia nicht verletzen.

Das Gericht hat Nokias Antrag auf eine einstweilige Verfügung gewährt, da es der Ansicht ist, dass Realmes Produkte die Patente von Nokia verletzen könnten.

Der Patentstreit könnte sich negativ auf den deutschen Markt für Realme-Smartphones auswirken. Allerdings ist es auch möglich, dass Realme den Streit für sich entscheiden kann und seine Smartphone-Verkäufe in Deutschland wieder aufnehmen kann.

Wann könnte das Verkaufsverbot aufgehoben werden?

Es ist noch unklar, wann Realme-Smartphones wieder in Deutschland erhältlich sein werden. Der Patentstreit zwischen Nokia und dem BBK-Konzern, zu dem Realme gehört, ist noch nicht beigelegt.

Realme hat angekündigt, dass es seine Smartphone-Verkäufe in Deutschland wieder aufnehmen möchte, sobald der Patentstreit beigelegt ist. Allerdings ist noch unklar, wie lange dieser Prozess dauern wird.

Es ist möglich, dass der Streit in den nächsten Monaten beigelegt wird. In diesem Fall könnten Realme-Smartphones bereits im Jahr 2024 wieder in Deutschland erhältlich sein.

Es ist aber auch möglich, dass der Streit länger dauert. In diesem Fall könnten Realme-Smartphones erst im Jahr 2025 oder später wieder in Deutschland erhältlich sein.

Hier sind einige Faktoren, die den Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Realme-Verkäufe in Deutschland beeinflussen könnten:

Die Bereitschaft von Realme und Nokia, einen Kompromiss zu finden.

Die Dauer des Gerichtsverfahrens.

Die Entscheidung des Gerichts in dem Verfahren.

Wenn Realme und Nokia einen Kompromiss finden können, könnte der Streit relativ schnell beigelegt werden. Wenn das Gerichtsverfahren hingegen lange dauert oder Realme den Streit verliert, könnte es länger dauern, bis Realme-Smartphones wieder in Deutschland erhältlich sind.

