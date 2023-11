Samsung: neuer Fahrplan für das Android 14 und One UI 6 Update veröffentlicht – Samsung hat die neue Version der Roadmap für das Android 14 Update auf der Webseite veröffentlicht und den Zeitplan etwas nach hinten geschoben. Die meisten Modelle sollen aber weiterhin noch in diesem Jahr die neue Firmware mit Android 14 und One UI 6 bekommen. Die Galaxy S23 Modelle haben dabei die neue Version bereits bekommen, bei den Samsung Galaxy S22 läuft das Update. Die nächsten Modelle werden dann wohl die Galaxy Z Flip 5 und Fold 5 sein.

(Stand November 2023)

Smartphones

Galaxy Z Fold5 – November 2023

Galaxy Z Fold4 – Dezember 2023

Galaxy Z Fold3 5G – Dezember 2023

Galaxy Z Flip5 – November 2023

Galaxy Z Flip4 – Dezember 2023

Galaxy Z Flip3 5G – Dezember 2023

Galaxy S23 Ultra – abgeschlossen

Galaxy S23+ – abgeschlossen

Galaxy S23 – abgeschlossen

Galaxy S22 Ultra – Dezember 2023 (läuft)

Galaxy S22+ – Dezember 2023 (läuft)

Galaxy S22 – Dezember 2023 (läuft)

Galaxy S21 Ultra 5G – Dezember 2023

Galaxy S21+ 5G – Dezember 2023

Galaxy S21 5G – Dezember 2023

Galaxy S21 FE 5G – Dezember 2023

Galaxy A72 – Dezember 2023

Galaxy A54 5G – November 2023

Galaxy A53 5G – Dezember 2023

Galaxy A52, A52 5G, A52s 5G – Dezember 2023

Galaxy A34 5G – November 2023

Galaxy A33 5G – Dezember 2023

Galaxy A23 5G – Januar 2024

Galaxy A14, A14 5G – Dezember 2023

Galaxy A13, A13 5G – Februar 2024

Galaxy A04s – Februar 2024

Galaxy M53 5G – Dezember 2023

Galaxy M33 5G – Dezember 2023

Galaxy M23 5G – Februar 2024

Galaxy M13 – Februar 2024

Galaxy XCover6 Pro – Dezember 2023

Tablets

Galaxy Tab S9 Ultra, S9 Ultra 5G – November 2023

Galaxy Tab S9+, S9+ 5G – November 2023

Galaxy Tab S9, S9 5G – November 2023

Galaxy Tab S8 Ultra, S8 Ultra 5G – Dezember 2023

Galaxy Tab S8+, S8+ 5G – Dezember 2023

Galaxy Tab S8, S8 5G – Dezember 2023

Galaxy Tab S7 FE 5G – Januar 2024

Galaxy Tab S7 FE – Januar 2024

Galaxy Tab S6 Lite – November 2023

Galaxy Tab Active4 Pro 5G – Januar 2024

Galaxy Tab Active4 Pro – Januar 2024

Galaxy Tab A8 – Februar 2024

Galaxy Tab A7 Lite – Februar 2024

Wie sicher diesmal die Daten sind, lässt sich nicht sagen. Sollte es größere Probleme bei den jeweiligen Update geben, kann es durchaus sein, dass Samsung auch wieder Änderungen an diesem Fahrplan vornimmt. Samsung schreibt selbst dazu:

Wir legen größten Wert darauf, dass unsere Produkte dir ein ausgezeichnetes Nutzererlebnis bieten. Falls wir bei unseren fortlaufenden Qualitätsprüfungen auf Unregelmäßigkeiten stoßen, können sich der Zeitplan und/oder die geplanten Modelle ändern. Der neueste Stand der Update-Planung ist stets als Benachrichtigung in der Samsung Members App einsehbar.

