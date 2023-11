Discord laggt und hat Aussetzer – diese Lösungen gibt es – Discord ist vor allem im Gaming-Bereich zu einer wichtigen Kommunikationsplattform geworden und dann ist es natürlich ein Problem, wenn der Dienst nicht funktioniert oder laggt und man die Mitspieler unter Umständen nicht versteht. Das kann zu vielen ärgerlichen Problemen führen und kommt leider ab und an vor.

So schreibt ein Nutzer bei Computer BASE:

Situation: Ich bin mit 2-3 Freunden Abends auf discord, und wir labern schlichtweg. Hierbei gibt es keine Probleme. Sofern allerdings eine Kamera eingeschaltet oder ein Stream gestartet wird, von egal welcher Person, fängt Discord sporadisch an zu laggen, als würde man die Internetverbindung von discord drosseln. Audioübertragung funktioniert zwar, jedoch sehr abgehackt. Auch streams fangen sporadisch an zu laggen.

Es ist User unabhängig.

Es passiert an meinem Handy sowie an meinem PC (PCs der Familie wurden nicht getestet).

Nachdem das laggen der Verbindung eintritt, hält dieses laggen rund 30sek-2min an, anschliessend läuft alles für unbestimmte Zeit reibungslos weiter.

Wenn es im Discord laggt, kann ich bspw. parallel einen Speedtest machen, welcher die volle Bandbreite meines Vertrags bestätigt, ebenfalls mit angemessenem Ping (10-25ms), egal in welcher Situation.