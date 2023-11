Über 600 Millionen aktive MIUI Nutzer weltweit – Xiaomi kann auf ein erfolgreiches drittes Quartal 2023 zurückblicken und hat sehr gute Zahlen veröffentlicht. Entsprechend wächst auch das Xiaomi Ökosystem weiter und im September 2023 gab es 623 Millionen aktive MIUI Nutzer mit einem Xiaomi, Redmi oder Poco Gerät mit diesem Betriebssystem.

Das Unternehmen schreibt dazu:

Angetrieben durch den Ausbau seines intelligenten Ökosystems und die kontinuierliche Optimierung der Betriebseffizienz erreichten Xiaomis Internetdienstumsätze ein weiteres vierteljährliches Rekordhoch und erreichten 7,8 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 9,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Bruttogewinnmarge seiner Internetdienste erreichte 74,4 %, was einer Steigerung von 2,3 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die monatlichen aktiven Nutzer („MAU“) von MIUI erreichten weltweit und auf dem chinesischen Festland Rekordhöhen. Im September 2023 erreichte der weltweite MAU von MIUI 623 Millionen, ein Anstieg von 10,5 % gegenüber dem Vorjahr, während der MAU von MIUI auf dem chinesischen Festland 152 Millionen erreichte, ein Anstieg von 7,4 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Globalisierungsstrategie von Xiaomi birgt ein immenses Potenzial. Im Berichtszeitraum stiegen die Einnahmen von Xiaomi aus ausländischen Internetdiensten um 35,8 % im Vergleich zum Vorjahr auf 2,3 Milliarden RMB und erreichten damit ein Rekordhoch, was 30,0 % der gesamten Einnahmen aus Internetdiensten ausmachte. Die Werbeeinnahmen von Xiaomi erreichten im dritten Quartal 2023 5,4 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 15,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen weiteren Quartalsrekord darstellt. Durch die Nutzung konsequenter betrieblicher Innovationen wuchs Xiaomis Gaming-Geschäft im neunten Quartal in Folge im Jahresvergleich.