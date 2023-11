Samsung: Kein neuer Name für die Exynos-Chipsätze – Wird Samsung die Exynos Prozessoren zukünftig unter einem anderen Namen anbieten? In den letzten Tagen gab es Hinweise, das Samsung angeblich zukünftig mit der Bezeichnung Dream Chips arbeiten möchte, aber mittlerweile hat sich dies als nicht korrekt heraus gestellt. Androidauthority hat direkt bei Samsung nachgefragt und eine sehr klare Auskunft bekommen.

Bei Androidauthority schreibt man im Original:

Jetzt hat Samsung Semiconductor der Android Authority mitgeteilt, dass diese Behauptung ohnehin nicht wahr sei. Das Gerücht über das Rebranding ist nicht wahr. Zu Ihrer Information: Der erwähnte Markenname [Dream – ed] ist lediglich ein interner Projektname. Dies bedeutet eindeutig, dass Samsung den Namen Exynos nicht in „Dream“ oder „Dream Chip“ ändern wird. Diese ursprüngliche Aussage hinterließ einige Unklarheiten darüber, ob alle Rebranding-Gerüchte falsch waren oder ob nur dieses spezifische Gerücht nicht wahr war. In einer zweiten Antwort per E-Mail machte das Unternehmen jedoch deutliche Angaben.

In einer zweiten Antwort gab es dann noch den Hinweis, dass alle Gerüchte um eine Umbenennung (egal in welchen Namen) nicht der Wahrheit entsprächen.

Samsung wird also auch weiterhin die eigenen Chipsätze und Prozessoren und der Marken-Namen Exynos auf den Markt bringen und setzt wohl auch weiter auf die bekannte Modell-Reihen-Struktur. Der nächste Topprozessor wird daher der Exynos 2400 werden und diesen SoC werden wir wohl in Deutschland in den Galaxy S24 Modelle sehen. Die neuen Modelle werden eventuell noch en Zusatz AI Phone bekommen, aber beim Prozessor wird es keine neuen Namen geben.

Diese Zusage muss natürlich nicht auf alle Ewigkeit gelten. Es kann durchaus sein, dass in einigen Jahren Samsung anders denkt und vielleicht einen neuen Namen ins Spiel bringt – aktuell und wohl auch mittelfristig wird es aber bei der Bezeichnung Exynos bleiben.

