Connect Netztest 2023/24: keine Überraschungen bei den Platzierungen – Die Zeitschrift Connect hat den Netztest 2023/24 beendet und es gibt wenig Überraschungen bei den Ergebnissen. Die Telekom liegt wieder vorn und kann damit bereits zum 13. Mal das beste Netz in diesem Test für sich verbuchen. Danach folgen Vodafone und O2, wobei alle Netz sehr gute Ergebnisse erzielen und damit mindestens ein “SEHR GUT” im Test bekamen.

Die Tester schreiben zu den Ergebnissen:

Besonders erfreulich für die Kunden: Alle Anbieter haben ihre Leistung im Vorjahresvergleich erneut gesteigert, insbesondere Vodafone erhöht deutlich den Abstand zu Verfolger Telefónica.

Telekom erzielt zum dreizehnten Mal in Folge den Gesamtsieg in Deutschland und erhält wie im letzten Jahr die Gesamtnote „überragend“. Der Anbieter erreicht 967 von 1.000 möglichen Punkten und liegt in allen drei Testdisziplinen – Sprache, Daten und Crowdsourcing – klar vorn. Mit 926 Punkten und der Note „sehr gut“ folgt Vodafone und erreicht in allen Testdisziplinen den zweiten Platz. Telefónica erhält mit 895 Punkten die Note „sehr gut“. In den Großstädten erzielt der Anbieter einen höheren 5G-Anteil als Vodafone und auch in manchen Einzelwertungen gelangt der Anbieter auf den zweiten Platz.

Die Telefonie- und Datenmessungen wurden per Drivetests in Groß- und Kleinstädten sowie auf Verbindungsstraßen durchgeführt. Ergänzt wurden sie durch Walktests in Zonen mit ausgeprägtem Publikumsverkehr wie Bahnhöfen, Flughäfen, Cafés, Museen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Zu den Walktests zählten zudem Fahrten auf Fern- und Nahverkehrsstrecken der Bahn. Die Tester fuhren vom 16.10.2023 bis 30.10.2023 durch 24 Groß- und 25 Kleinstädte in Deutschland und legten dabei 11.110 Kilometer zurück. Hinzu kamen Walktests in 11 Städten. So wurden rund 16,6 Millionen Einwohner abgedeckt, rund 19,9 Prozent der deutschen Bevölkerung. Von Anfang Mai bis Mitte Oktober 2023 wurden für die Crowdsourcing-Analysen rund 11,9 Milliarden Einzelmesswerte von 2,3 Millionen Nutzern analysiert.