Samsung Galaxy Z Flip 6: Außendisplay soll auf 3,9 Zoll anwachsen – Samsung wird im kommenden Jahr auf deutlich größere Display bei Z Fold 6 und Flip 6 setzen. Ross Young hat auch bereits konkrete Zahlen im Angebot und geht davon aus, dass das Außendisplay im Galaxy Z Flip 6 3,9 Zoll groß werden wird. In diesem Jahr beim Vorgänger waren es 3,4 Zoll gewesen. Damit steigt auch die Nutzbarkeit des Außendisplay weiter an.

Generell will Samsung die faltbaren Modelle 2024 überarbeiten und setzt dabei vor allem auf leichtere und dünnere Geräte. Die Konkurrenz (OPPO und Huawei) haben mit ihren faltbaren Modellen gezeigt, dass solche Smartphones nicht massiv ausfallen müssen und Samsung ist daher unter Druck, ebenfalls nachzuziehen. Beim Samsung Galaxy Z Flip6 kann man daher neben dem größeren Display auch von dünneren Body-Bereichen ausgehen.

Nach neusten Berichten plant Samsung bei Galaxy Z Fold 6 und Flip 6 mittlerweile mit 8,2 Millionen Einheiten für 2024. Das wäre noch mal ein deutlich Anstieg im Vergleich zu den Vorgängern und damit geht Samsung wohl damit aus, dass sich die 6er Modelle nochmal besser verkaufen als die aktuellen Serie im faltbaren Bereich.

Allerdings befinden wir uns noch in einem recht frühen Stadium der Entwicklung der neuen faltbaren Modelle, daher besteht durchaus die Chance, dass die Infos nicht ganz korrekt sind. Aktuell sieht es aber so aus, als würde Samsung bei der Kamera der Premium-Modelle eher auf vorhandene Technik setzen. Wahrscheinlich wird aber das Linsensystem und auch der Bildsensor überarbeitet werden, so dass die Qualität der Aufnahmen doch etwas ansteigen wird, auch wenn der zu Grunde liegende Sensor der gleiche bleibt.

