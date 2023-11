Talksohle bei den Smartphone Verkäufe wohl erreicht – 2023 war kein wirklich gutes Jahr für die Smartphone Hersteller, aber nach Ansicht der Experten bei IDC geht es ab dem 4. Quartal 2023 wieder aufwärts. Für das Weihnachtsquartal rechnen die Analysten sogar mit einem recht deutlichen Zuwachs von 7,3 Prozent im Vergleich zu 2022, allerdings war das 4. Quartal im Vorjahr auch richtig schlecht ausgefallen. trotz dieses Wachstums im 4. Quartal bleibt 2023 aber eines der schlechtesten Jahre für Smartphones seit lange. Die gute Nachricht ist aber: es soll ab jetzt aufwärts gehen – im kommenden Jahr soll der Absatz bereits um 3,8 Prozent wachsen und generell dann etwa 1,4 % pro Jahr zulegen.

Die Analysten von IDC schreiben generell dazu:

Laut dem Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker der International Data Corporation (IDC) werden die weltweiten Smartphone-Lieferungen im vierten Quartal 2023 (4Q23) voraussichtlich um 7,3 % im Jahresvergleich wachsen. Die verbesserte Prognose für das Weihnachtsquartal folgt auf die bescheidene Verbesserung im dritten Quartal 23 ohne weiteren Lageraufbau, was einige Vertriebskanäle und große OEMs dazu veranlasst hat, ihre Geschäftspläne für die kommenden Monate zu erhöhen. Die Markterholung wird sich im Jahr 2024 mit einem erwarteten Wachstum von 3,8 % fortsetzen, gefolgt von einem Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich für den Rest des Prognosezeitraums, was zu einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 1,4 % über fünf Jahre führt.

Trotz verbesserter Erwartungen für das 4. Quartal 2023 werden die weltweiten Smartphone-Lieferungen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 3,5 % auf 1,16 Milliarden Einheiten zurückgehen. Die revidierte Prognose für 2023 stellt eine Verbesserung gegenüber dem zu Beginn des Jahres prognostizierten Rückgang von 4,7 % dar.