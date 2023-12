Neues Nothing Smartphone aufgetaucht – Bei der BIS in Indien ist ein neues Nothing Modell mit der Nummer A142 aufgetaucht. Damit ist klar, dass das Unternehmen an einem neuen Smartphone arbeitet, allerdings ist unklar, wie genau das neue Gerät einzuschätzen ist.

Für das Nothing Phone 3 wäre eine Zertifizierung im Dezember an sich deutlich zu früh. Daher ist nicht ganz sicher, ob es sich bei der neuen Version wirklich bereits um ein Nothing Phone 3 handelt oder ob das Unternehmen eventuell die Modellpalette überarbeitet und erweitert. Im Gespräch ist auch ein Nothing Phone 2a, das als Low Budget Version eventuell nur für den Markt in Indien und China zur Verfügung stehen wird.

Genaueres kann man zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht sagen, aber Nothing pusht immer gerne News möglichst früh, daher dürfte es nicht mehr lange dauern, bis es Details zum neuen Modell geben wird.

Zusammen mit dem neuen Smartphone ist auch ein Akku zertifiziert worden. Dieser hat die Modellnummer NT03 und dürfte mit dem neuen Handy zusammen auf den Markt kommen. Auch das spricht dafür, das ein recht schneller Marktstart geplant ist und diese Zertifizierung wohl noch nicht das Nothing Phone 3 zeigt. Dieses wird erst für den Sommer 2024 erwartet.

BILD: Nothing Phone 2