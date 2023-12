Pixel 8 bekommen Google Gemini KI per Update – Google hat unter dem Namen Gemini die neuste Version der eigenen künstlichen Intelligenz vorgestellt und wird die kleinste Variante davon – Gemini Nano – zukünftig auch auf die Pixel 8 Modelle bringen. Dort sollen sie unter anderem beim GBoard und bei Sprachrekorder für neue Funktionen sorgen. Wichtig ist dabei, dass keine Internet-Verbindung benötigt wird. Gemini Nano läuft auch auf den Pixel Modellen, wenn die Geräte offline sind. Das Unternehmen schreibt dazu:

Heute hat Google Gemini vorgestellt, das leistungsfähigste und flexibelste KI-Modell, das wir je entwickelt haben. Mit drei verschiedenen Größen – Ultra, Pro und Nano – ist Gemini für den Betrieb auf allen Geräten optimiert, vom Rechenzentrum bis zum Smartphone. Gemini Nano ist unser effizientestes Modell für Aufgaben auf dem Gerät und läuft ab heute auf Pixel 8 Pro. Als erstes Smartphone, das für Gemini Nano entwickelt wurde, nutzt es die Leistung von Google Tensor G3, um zwei erweiterte Funktionen bereitzustellen: Zusammenfassen im Recorder und Smart Reply in Gboard. Gemini Nano auf dem Pixel 8 Pro bietet konstruktionsbedingt mehrere Vorteile: Es verhindert, dass sensible Daten das Telefon verlassen, und bietet die Möglichkeit, Funktionen ohne Netzwerkverbindung zu nutzen. Zusätzlich zum Gemini Nano, der jetzt auf dem Gerät läuft, wird die breitere Familie der Gemini-Modelle Anfang nächsten Jahres neue Funktionen für den Assistant mit Bard-Erlebnis auf Pixel freischalten.

Spannend ist bei der Ankündigung auch der letzte Satz. Die neue KI scheint nicht nur an den Tensor 3 Prozessor gekoppelt zu sein, sondern wird im Jahr auch für andere Pixel Modelle ausgerollt. Wahrscheinlich können sich also Pixel 7 und Pixel 6 sowie eventuell auch ältere Modelle über Gemini Nano und die neuen Funktionen freuen.

Was kann die neuen Gemini Nano KI?

Die neue KI wird in zwei Bereichen der Pixel 8 Modelle zum Einsatz kommen. Am umfassendsten ist dabei wohl die Einbindung in der GBoard Tastatur. Bei Google heißt es zu den Funktionen:

Im Rekorder zusammenfassen Gemini Nano, unser effizientestes Modell für Erlebnisse auf dem Gerät, unterstützt jetzt Summarize in der Recorder-App auf Pixel 8 Pro. Erhalten Sie eine Zusammenfassung Ihrer aufgezeichneten Gespräche, Interviews, Präsentationen und mehr – auch ohne Netzwerkverbindung. Videoformat wird nicht unterstützt

Intelligente Antwort in Gboard – In Ihrem Pixel 8 Pro beginnt Gemini Nano als Entwicklervorschau damit, Smart Reply in Gboard zu unterstützen. Das On-Device-KI-Modell ist jetzt zum Ausprobieren mit WhatsApp verfügbar und wird nächstes Jahr in weiteren Apps verfügbar sein. Es spart Ihnen Zeit, indem es qualitativ hochwertige Antworten mit Gesprächsbewusstsein vorschlägt.

Wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass Google die Gemini KI zukünftig auch noch in anderen Bereichen zum Einsatz bringen wird.

VIDEO Der komplette Feature Drop zum Pixel 8

