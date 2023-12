Samsung One UI 6.1 bringt neue Ladefunktionen – Die Verteilung von One UI 6 läuft noch, aber Samsung arbeitet bereits an einer neuen Version der eigenen Benutzeroberfläche für Smartphones und es gibt erste Leaks, was das Unternehmen für das Update plant. Demnach wird es einen umbenannten “Battery protection” Modus geben (bisher Protect battery genannt) und dieser bietet mehrere Funktionen an, wie der Akku der Modelle mit One UI 6.1 aufgeladen werden soll.

Die neuen Funktionen zum Laden sehen wie folgt aus:

Basic: Stoppt den Ladevorgang bei 100 % und setzt den Ladevorgang bei 95 % fort.

Adapt: Pausiert bei 80 %, während Sie schlafen, und endet, bevor Sie aufwachen

Max: Stoppt den Ladevorgang bei 80 %

Dazu kann man natürlich wieder davon ausgehen, dass Samsung an der Stabilität von One UI arbeitet und wohl die Perfoemance weiter hochschrauben wird – und wohl ebenfalls daran arbeitet, den Energieverbrauch generell zu senken.

Bisher gibt es leider noch keine Hinweise, wann die neue Version zur Verfügung stehen wird und in den Rollout geht.

