1&1 Mobilfunk-Netz offiziell gestartet – Wie angekündigt hat 1&1 das eigene Mobilfunk-Netz am 8.Dezember offiziell in Betrieb genommen. Es gibt damit nun wieder 4 Handynetze in Deutschland auch wenn der Ausbaustand des 1&1 Netzes natürlich noch deutlich hinter den anderen Netzbetreibern liegt. Daher hat 1&1 vorerst mit O2 eine Roaming-Vereinbarung geschlossen. Sollte kein 1&1 Netz vorhanden sein, nutzen Kunden das O2 Netz im LTE Bereich mit. Im Sommer wird dann Vodafone Roamingpartner und dann gibt es auch 5G per Roaming.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Nach dem Start von „1&1 5G zu Hause“ vor einem Jahr, schaltet 1&1 heute seine mobilen Dienste frei. Das vierte Mobilfunknetz Deutschlands ist jetzt voll funktionsfähig und kann auch unterwegs mit Smartphones genutzt werden. Voraussetzung für die Freischaltung mobiler Dienste war die gestern erfolgte Bereitstellung von 5G National-Roaming durch Telefónica Deutschland. Damit können 1&1 Kunden überall dort, wo das im Aufbau befindliche 1&1 Netz noch über keine eigene Abdeckung verfügt, auf das 5G Netz von Telefónica zugreifen. Automatisch und unterbrechungsfrei. Ab Sommer 2024 wird Vodafone plangemäß 5G National-Roaming bereitstellen. Als erster Netzbetreiber in Europa setzt 1&1 vollständig auf die neuartige Open RAN-Technologie. Herzstück des 1&1 Netzes („1&1 O-RAN“) bildet eine private Cloud, die in hunderten Städten mit dezentralen Edge-Rechenzentren betrieben wird. Sämtliche Netzfunktionen werden per Software gesteuert, die auf herkömmlichen Servern läuft. An allen Antennenstandorten werden Gigabit-Antennen eingesetzt, die via Glasfaser mit den 1&1 Edge-Rechenzentren verbunden sind. Diese Netzarchitektur ermöglicht minimale Latenzen, was für zukünftige Echtzeitanwendungen unabdingbar ist.

Die Umstellung von 1&1 Kunden erfolgt dabei automatisch. Man muss also keine Änderungen am Smartphone durchführen, sondern an sich sollte der Betrieb reibungslos weiter laufen.

