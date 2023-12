Unruhe bei Apple: iPhone und Apple-Watch Chef tritt zurück – Bei Apple gibt es eine größere Personal-Rochade, denn Tang Tan, Vizepräsident für Produktdesign für iPhone und Apple Watch, legt seinen Posten nieder und daher muss die Leitung der Entwicklungsabteilung neu strukturiert werden. Das führt zu einigen weiteren Personalwechseln in den kommenden Wochen.

Bei patentlyapple schreibt man dazu:

Bloomberg berichtete heute, dass der für das Produktdesign für das iPhone und die Smartwatch verantwortliche Apple-Manager zurücktritt, was eine Umstrukturierung der wichtigsten Produktlinien des Unternehmens mit sich bringt. Quellen zufolge verlässt Tang Tan, dessen Titel Vizepräsident für Produktdesign ist, das Unternehmen im Februar. Tan berichtet an John Ternus, Senior Vice President Hardware Engineering, und die Abteilung ordnet die Aufgaben neu, um den Übergang zu bewältigen. Im Zuge der Änderungen erhalten mehrere Stellvertreter von Ternus und Tan erweiterte Rollen. Dazu gehört Richard Dinh, Tans Oberleutnant und Leiter des iPhone-Produktdesigns. Dinh wird zum direkten Berichterstatter an Ternus ernannt. Kate Bergeron, eine für Mac-Teams verantwortliche Hardware-Engineering-Führungskraft, übernimmt das Design der Apple Watch.

Welche generell Auswirkungen dieser Wechsel haben wird, bleibt offen. Man kann aber davon ausgehen, das iPhone 16 und die Apple Watch 10 zumindest bereits so weit fertig entwickelt sind, dass es wohl keine größeren Änderungen geben wird. In den kommenden Jahr kann die neue Struktur und die neue Spitze in diesem Bereich aber durchaus dazu führen, dass auch inhaltliche Entscheidungen anders getroffen werden. Bei iPhone 17 und darüber hinaus könnte es also Verschiebungen und Veränderungen geben, die man so bisher nicht auf dem Schirm hatte.

