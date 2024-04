Wer SMS oder RCS Meldungen verschickt, wird möglicherweise bereits auf die Fehlermeldung “Antwort an diesen Kurzcode nicht möglich” gestoßen sein. Diese ist eine vergleichsweise neue Funktion, die vor allem bei neueren Android Chats und Nachrichten auftaucht und bei denen man dann nicht auf eine erhaltene Nachricht antworten kann. Hier wollen wir klären, was dahinter steckt und was Verbraucher tun können, die mit dieser Fehlermeldung konfrontiert sind.

“Antwort an diesen Kurzcode nicht möglich” – das steckt hinter dieser Nachricht

Die Meldung “Antwort an diesen Kurzcode nicht möglich” bedeutet, dass Sie keine SMS an die angegebene Kurzwahl senden können. Dies kann verschiedene Gründe haben:

1. Der Kurzcode ist nicht aktiv: Es kann sein, dass der Kurzcode, an den Sie antworten möchten, gar nicht für den Empfang von SMS-Nachrichten bestimmt ist. In diesem Fall ist es schlichtweg nicht möglich, eine Antwort zu senden. Es handelt sich dabei dann oft um technische Rufnummern, die in erster Linie zur Information des Kunden gedacht sind.

2. Falsche Absender-Nummer: Möglicherweise versucht die Person, die Ihnen die SMS gesendet hat, Antworten von einer Nummer zu erhalten, die nicht mit Ihrem Konto verknüpft ist. In diesem Fall muss der Absender seine Anfrage an die richtige Nummer senden.

3. Technische Probleme: Es kann auch sein, dass auf Seiten des SMS-Dienstes oder des Mobilfunknetzes technische Probleme vorliegen, die das Senden von Antworten verhindern. In diesem Fall sollten Sie es später erneut versuchen oder sich an den Kundenservice Ihres Mobilfunkanbieters wenden.

4. Deaktivierte Antwortfunktion: In einigen Fällen ist die Antwortfunktion für bestimmte Kurzcodes absichtlich deaktiviert. Dies kann zum Beispiel aus Sicherheitsgründen oder um Spam zu vermeiden geschehen.

5. Prepaid-Karte: Wenn Sie eine Prepaid-Karte verwenden, kann es sein, dass Sie nicht genügend Guthaben haben, um SMS zu versenden.

Was können Sie tun?

Prüfen Sie die Kurzwahl: Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Kurzwahl eingegeben haben.

Starten Sie Ihr Gerät neu: Manchmal kann ein Neustart Ihres Smartphones das Problem beheben.

Wenden Sie sich an den Absender: Wenn Sie die Person kennen, die Ihnen die SMS gesendet hat, können Sie sie kontaktieren und fragen, ob sie die richtige Nummer verwendet hat.

Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter: Wenn Sie alle anderen Optionen ausprobiert haben und die Meldung weiterhin erscheint, wenden Sie sich an den Kundenservice Ihres Mobilfunkanbieters. Sie können Ihnen möglicherweise weiterhelfen, das Problem zu beheben.

Zuletzt aktualisiert: 17. April 2024