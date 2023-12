Apple: Faltbare Produkte rücken in weite Ferne – Im Android Bereich haben Nutzer mittlerweile eine durch gute Auswahl, wenn es um faltbare Smartphones geht und auch wenn die Modelle generell noch recht teuer sind, ist der Markt vergleichsweise gut aufgestellt. Apple hat bisher in diesem Bereich noch kein Produkt auf den Markt gebracht und es gibt Hinweise, dass es wohl auch noch einige Jahre dauern wird, bis Apple ein eigenes faltbares Smartphone oder Tablet auf den Markt bringt. Die neusten Leaks gehen sogar erst von 2027 aus, bis es ein iPhone Fold oder ein iPad Fold geben soll.

Konkret heißt es zum Fahrplan für Apple Fold Produkte:

Samsung Display organisiert sich neu, um auf die faltbaren Geräte von Apple zu reagieren.

Um sich auf die Verbesserung der Fähigkeiten der faltbaren Produkte von Apple zu konzentrieren, hat Samsung Display kürzlich die Funktionen innerhalb des A Business Teams (Apple Business Team) verstärkt. Dazu gehört die Organisation von Rollen innerhalb des A-Entwicklungsteams für die Entwicklung faltbarer Produkte, die auf Apple zugeschnitten sind, und die Entwicklung faltbarer Panels. Samsung Display und LG Display arbeiten derzeit an Projekten für Apples faltbare Produkte, darunter das 20,25-Zoll. Der Veröffentlichungszeitraum für Apples erstes faltbares Produkt wird voraussichtlich im Jahr 2027 liegen.

Grundsätzlich scheint das auch recht plausibel, denn Apple hat bisher noch keine konkreten Hinweise gegeben, was man in diesem Bereich plant und das deutet darauf hin, dass eventuelle Produkte noch lange noch nicht spruchreif sind. Das Unternehmen scheint sich aktuell auch eher auf andere Entwicklungsrichtungen zu konzentrieren und beispielsweise mit der Vision Pro eher in die Richtung AR/VR zu gehen. Vielleicht sieht man in faltbaren Smartphone daher auch eher einen Trend, der vorüber gehen wird – was stimmen mag oder auch nicht.

Weitere Artikel rund um das iPhone 15

Neue Beiträge zu Apple