Circle to Search: neue Suchfunktion bei Samsung und Google Pixel – Google arbeitet für Android wohl an einer neuen Möglichkeit, noch einfacher nach Begriffen zu suchen. Unter der Bezeichnung Circle to Search (teilweise auch Circle Search) sollen Nutzer Begriffe auf dem Smartphone einfach einkreisen können und dann kann man direkt danach suchen lassen. Nutzer hätten damit eine weitere Geste um Funktionen auf dem Smartphone auszulösen. Die Entwicklung ist dabei wohl auch bereits recht weit:

Google wird Circle to Search wohl mit dem nächsten Feature Update auf die Pixel-Modelle bringen. Die Beta Version dafür ist bereits verfügbar und wird daher wohl in den kommenden Woche final zur Verfügung stehen

Samsung wird diese Technik wohl zusammen mit den Galaxy S24 Modellen Anfang 2024 vorstellen und wahrscheinlich wird Circle to Search dann mit One UI 6.1 auch auf die anderen Geräte kommen

Bei den anderen Hersteller ist noch nicht bekannt, wie genau die Umsetzung erfolgen soll, aber man kann davon ausgehen, dass auch andere Anbieter diese neue Suchfunktion integrieren werden – grundsätzlich wird sie wohl mit einem der kommenden Android Updates ausgeliefert werden.

