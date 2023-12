IDC: Smartphone Markt soll 2024 um knapp 4 Prozent wachsen – Auch bei IDC geht man mittlerweile davon aus, dass die Talsohle im Smartphones Bereich mittlerweile durchschritten ist. Für das 4. Quartal 2024 rechnen die Anlysten mit mehr als 7 Prozent Wachstum bei den Smartphone-Verkäufe und für 2024 soll dann das Wachstum im gesamten Jahr bei 3,8 Prozent liegen.

Die Analysten schreiben im Details:

Laut dem Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker der International Data Corporation (IDC) werden die weltweiten Smartphone-Lieferungen im vierten Quartal 2023 (4Q23) voraussichtlich um 7,3 % im Jahresvergleich wachsen. Die verbesserte Prognose für das Weihnachtsquartal folgt auf die bescheidene Verbesserung im dritten Quartal 23 ohne weiteren Lageraufbau, was einige Vertriebskanäle und große OEMs dazu veranlasst hat, ihre Geschäftspläne für die kommenden Monate zu erhöhen. Die Markterholung wird sich im Jahr 2024 mit einem erwarteten Wachstum von 3,8 % fortsetzen, gefolgt von einem Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich für den Rest des Prognosezeitraums, was zu einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 1,4 % über fünf Jahre führt.

Trotz verbesserter Erwartungen für das 4. Quartal 2023 werden die weltweiten Smartphone-Lieferungen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 3,5 % auf 1,16 Milliarden Einheiten zurückgehen. Die revidierte Prognose für 2023 stellt eine Verbesserung gegenüber dem zu Beginn des Jahres prognostizierten Rückgang von 4,7 % dar.

„Das Blatt hat sich endlich gewendet und man kann mit Sicherheit sagen, dass das Schlimmste hinter uns liegt“, sagte Nabila Popal, Forschungsdirektorin bei IDCs Mobility and Consumer Device Trackers. „Während das Tempo der Erholung von Region zu Region unterschiedlich ist, ist die veränderte Stimmung am deutlichsten in China zu erkennen, wo die Verbraucher endlich aus ihrem Schneckenhaus herauskommen und für Geräte ausgeben, angeheizt durch die Aufregung über Huaweis Wiederaufleben, von dem wiederum positive Auswirkungen erwartet werden.“ Auswirkungen auf den größeren Android-Markt auf lange Sicht. Noch wichtiger ist, dass zu Beginn der neuen Ära des niedrigen einstelligen Wachstums und der längeren Aktualisierungszyklen klar ist, dass der Markt reifer wird. Der gesamte verfügbare Markt wird zwar unter dem vorläufigen Niveau bleiben. Angesichts der Pandemie-Versandmengen während der gesamten Prognose besteht die positive Seite darin, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise (ASPs) und der Marktwert deutlich höher bleiben werden als zuvor.“