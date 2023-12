Pixel 8: Verkaufsstart eher verhalten – Die Google Pixel 8 Modelle scheinen in diesem Jahr bei den Verbrauchern nicht ganz so gut anzukommen wie erhofft. Laut einer Umfrage von Wave7 in den USA geht die Mehrzahl der befragten Mobilfunk-Anbietern davon aus, dass die Pixel 8 bisher schlechter liefen als die Pixel 7 im Vorjahr.

Bei Wave7 schreibt man zu den Umfrageergebnissen:

Der Start des Pixel 8 verlief nicht so gut. Wir haben 37 Filialvertreter von Carrier-Unternehmen befragt. Laut dem neuen Smartphone-Bericht von Wave7 Research gaben 54 % an, dass die Verkäufe schwächer ausfielen als die frühen Pixel 7-Verkäufe im Jahr 2022, während 43 % sagten, die Verkäufe seien in etwa gleich geblieben und nur 3 % sagten, die Verkäufe seien stärker gewesen.

Konkrete Verkaufszahlen zu den neuen Modellen fehlen allerdings noch und so kann es durchaus sein, dass in anderen Verkaufskanälen die Zahlen besser aussehen – im stationären Bereich scheint das Pixel 8 aber nicht so ganz den Nerv der Kunden zu treffen.