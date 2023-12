Samsung Galaxy S24: keine 2 TB Speicher vorgesehen – Die Galaxy S23 Serie ist mittlerweile fast vollständig geleakt und daher ist inzwischen auch bekannt, was Samsung bei Speicher und RAM plant. Größere Exzesse bei den Speicher-Varianten waren dabei nicht erwartet worden und sind auch nicht eingetreten. Stattdessen gibt es in der Standard-Version 8 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Damit sollten normale Nutzer ohne Probleme auskommt. In den größeren Version Galaxy S24+ und S24 ultra steigt der Speicherplatz weiter an, dazu kann man gegen Aufpreis auch größere Speichervarianten bekommen.

Die Speicherausstattung soll wie folgt aussehen:

Galaxy S24 8 GB RAM 128/256 Speicher

Galaxy S24+ 12 GB RAM 256/512 Speicher

Galaxy S24 U 12 GB RAM 512/1TB Speicher

Damit bestätigt sich einmal mehr, dass Samsung bei maximal 1TB Speicher bleiben wird und keine größeren Module vorgesehen sind. Auch beim RAM gibt es keine größeren Überraschungen. Mehr als 12 GB RAM sind nicht möglich, auch wenn es mittlerweile auf dem Markt bereits Smartphones gibt, die mehr RAM bieten.

