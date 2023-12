ISOCELL Vizion: Samsung stellt neue Generation von Bildsensoren vor – Samsung hat unter dem Namen ISOCELL Vision zwei neue Kamera-Sensoren vorgestellt, die vor allem für den Einsatz in AR- und XR-Geräten gedacht sind. Daher wurden sie konzipiert um auch bei schnellen Bewegungen Bilder erfassen zu können und Abstände zu messen – beides sind Anwendungsfälle im AR-Bereich und in der Robotik. Samsung schreibt dazu:

Insbesondere der ISOCELL Vizion 63D von Samsung ist ein indirekter ToF-Sensor (iToF), der die Phasenverschiebung zwischen emittiertem und reflektiertem Licht misst, um seine Umgebung dreidimensional zu erfassen. Mit außergewöhnlicher Genauigkeit und Klarheit eignet sich der Vizion 63D ideal für Service- und Industrieroboter sowie XR-Geräte und Gesichtsauthentifizierung, bei denen eine hohe Auflösung und präzise Tiefenmessung von entscheidender Bedeutung sind.

Der ISOCELL Vizion 63D ist der branchenweit erste iToF-Sensor mit integriertem Tiefenerkennungs-Hardware-Bildsignalprozessor (ISP). Mit diesem innovativen Ein-Chip-Design können 3D-Tiefeninformationen ohne die Hilfe eines weiteren Chips präzise erfasst werden, was eine Reduzierung des Systemstromverbrauchs um bis zu 40 % im Vergleich zum Vorgängerprodukt ISOCELL Vizion 33D ermöglicht. Der Sensor kann auch Bilder mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde in QVGA-Auflösung (320 x 240) verarbeiten, einer stark nachgefragten Displayauflösung, die in kommerziellen und industriellen Märkten verwendet wird.

Basierend auf der branchenweit kleinsten 3,5㎛-Pixelgröße bei iToF-Sensoren erreicht der ISOCELL Vizion 63D eine hohe Video Graphics Array (VGA)-Auflösung (640 x 480) in einem optischen 1/6,4-Zoll-Format und eignet sich damit ideal für kompakte, on- Geräte für unterwegs.