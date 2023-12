Android 15 mit Private Space: so will Google die Privatsphäre besser schützen – Google arbeitet derzeit an den ersten Neuerungen für Android 15 und es gibt Hinweise, dass das Unternehmen unter dem Namen Private Space an einem neuen Bereich arbeitet, in dem man Apps in einem versteckten Bereich ausführen kann. Der Zugriff ist dann geschützt und vom Hauptbereich aus nicht zu sehen. Man kennt diesen Ansatz bereits von Samsung Secure Folder und Google scheint dies nun generell für Android umsetzen zu wollen.

Bei Androidpolice beschreibt man die neue Funktion wie folgt:

Als letzten Monat Android 14 QPR2 Beta 1 veröffentlicht wurde, entdeckte ich eine neue Einstellungsseite für eine Funktion namens „Privater Bereich“. Damals vermutete ich, dass Sie mit dieser Funktion Apps auf Ihrem Telefon vor anderen Personen verbergen könnten, und jetzt, mit der Veröffentlichung von Android 14 QPR2 Beta 2, kann ich bestätigen, dass dies tatsächlich der Fall ist. Bei der Analyse der neuesten Version ist es mir gelungen, die neue Funktion „Privater Bereich“ vollständig zu aktivieren, auf die Sie über Einstellungen → Sicherheit und Datenschutz → Privater Bereich zugreifen können. Der Einrichtungsprozess für Private Space erstellt ein neues Android-Profil vom Typ „android.os.usertype.profile.PRIVATE“, das wie ein Arbeitsprofil an den Hauptbenutzer gebunden ist. Wie bei einem Arbeitsprofil werden Benachrichtigungen von Apps, die im privaten Profil ausgeführt werden, für den Hauptbenutzer ausgeblendet, wenn das private Profil gesperrt (d. h. pausiert) ist. Das private Profil kann hinter der bestehenden PIN/dem Muster/Passwort oder den biometrischen Daten des Hauptbenutzers oder durch einen neuen Satz von Anmeldeinformationen gesperrt werden. Um das private Profil einzurichten, müssen Sie sich bei einem Google-Konto anmelden, damit Sie über die Profilinstanz des Google Play Store neue Apps auf dem Profil installieren können.

Bisher gibt es allerdings noch keine Bestätigung für diese neue Funktion, da es wohl noch etwas dauern wird, bis Google generell Details zu Android 15 und den geplanten Entwicklungen heraus geben wird.

