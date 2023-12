Youtube: So lässt sich die Anzahl der Benachrichtigungen reduzieren – YouTube bietet verschiedene Arten von Benachrichtigungen an. Diese können unterteilt werden in:

Empfohlene Videos: YouTube kann Ihnen Benachrichtigungen über Videos senden, die Sie möglicherweise interessieren. Diese Benachrichtigungen basieren auf Ihren bisherigen Aktivitäten auf YouTube.

Benachrichtigungen zu Community-Posts: YouTube-Kanäle können Community-Posts veröffentlichen, z. B. Nachrichten, Updates oder Fragen. Sie können Benachrichtigungen erhalten, wenn ein Kanal einen neuen Community-Post veröffentlicht.

Die Benachrichtigungen können auf verschiedene Weise empfangen werden:

E-Mail-Benachrichtigungen: Diese Benachrichtigungen werden an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.

Nicht immer wollen Nutzer diese vielen Benachrichtigungen auch haben – besonders bei aktiven Kanälen kann das schnell zu Spam führen. Daher kann man bei YouTube auch recht einfach Nachrichten in den einzelnen Bereichen abschalten. Wir empfehlen das bei beispielsweise bei Nachrichten zu empfohlenen Videos. Auch Werbeinhalte und Angebote kann man in der Regel oriblemlos abschalten ohne das man deswegen schlechter informiert ist.

Um Benachrichtigungen von YouTube abzuschalten, können Sie folgende Schritte ausführen:

Auf einem Computer:

Melden Sie sich in Ihrem YouTube-Konto an. Klicken Sie auf Ihr Profilbild und wählen Sie “Einstellungen”. Klicken Sie auf “Benachrichtigungen”. Deaktivieren Sie die Schieberegler für die Benachrichtigungen, die Sie deaktivieren möchten.

Auf einem Mobilgerät: