Apple Watch Verkaufsstopp: Weihnachtsverkäufe werden wohl kaum leiden – Das Verkaufsverbot in den USA für die Apple Watch 9 und Watch Ultra 2 sind sicher keine guten Nachrichten für das Unternehmen, aber die Auswirkungen werden wohl kurzfristig eher überschaubar sein. Die Experten von IDC gehen beispielsweise davon aus, dass Apple genug Apple Watch 8 Modelle vorrätig hat, um eventuelle Nachfragen zu befriedigen. Dazu sind auch nur die Verkäufe in den USA betroffen – alle anderen Märkte können bisher noch alle Apple Watch verkaufen. Der Impact der Maßnahmen auf das Weihnachtsgeschäft von Apple ist also eher gering.

Bei Reuters zitiert man die Analysten von IDC wie folgt:

Ryan Reith, Programm-Vizepräsident für die Mobilgeräte-Tracker des Forschungsunternehmens IDC, sagte, dass die Weihnachtsverkäufe von Apple Watches in den USA nicht darunter leiden werden und dass die volle Wirkung des Urteils, wenn es Bestand hat, im Januar und Februar eintreten wird, typischerweise bei Apple Monate mit den niedrigsten Verkäufen in den USA „Apple verfügt über einen großen Bestand an Watch 8 und SE, sodass in dieser Zeit Produkte verfügbar sein werden“, sagte Reith. „Die größere Implikation besteht darin, ob Apple die fragliche Blutsauerstoffsensortechnologie auf zukünftigen Geräten verwenden kann oder ob sie eine Einigung erzielen oder eine neue Lösung finden müssen.“

Dazu stellt die Apple Watch nach wie vor nur ein kleines Geschäftsfeld für Apple dar. Das iPhone macht nach wie vor mehr als 60 Prozent des Umsatzes aus und daher ist für Apple viel wichtiger, wie die neuen iPhone 15 performen.

Weitere Artikel rund um die Apple Watch

Mehr Artikel rund um Apple