Congstar Prepaid Aktion: Halber Anschlusspreis bis ins neue Jahr – Congstar hat über die Feiertage die Kosten für die Prepaid Simkarten deutlich gesenkt und bietet die Handykarten nur noch für den halben Preis an. Statt 4.99 Euro zahlt man aktuell 9.99 Euro für eine Prepaid Karte von Congstar. An den monatlichen Kosten hat sich dagegen nichts geändert. Nach wie vor gibt es die COngstar Prepaid Flat ab 5 Euro im Monat und wer mehr Datenvolumen möchte, zahlt in drei weiteren Stufen bis zu 20 Euro monatlich für dann 18 GB Datenvolumen.

congstar Prepaid Allnet S

Grundgebühr: 5 € /4 Wochen

/4 Wochen 1 GB LTE mit 25 MBit/s

LTE mit 25 MBit/s Telefon- und SMS-Flat

Bereitstellungspreis: 4,99 € statt 9,99 €

congstar Prepaid Allnet M

Grundgebühr: 10 € /4 Wochen

/4 Wochen 6 GB LTE mit 25 MBit/s (anstatt 5 GB)

LTE mit 25 MBit/s (anstatt 5 GB) Telefon- und SMS-Flat

Bereitstellungspreis: 4,99 € statt 9,99 €

congstar Prepaid Allnet L

Grundgebühr: 1 5 € /4 Wochen

/4 Wochen 10 GB LTE mit 25 MBit/s (anstatt 6 GB)

LTE mit 25 MBit/s (anstatt 6 GB) Telefon- und SMS-Flat

Bereitstellungspreis: 4,99 € statt 9,99 €

congstar Prepaid Allnet XL

Grundgebühr: 20 € /4 Wochen

/4 Wochen 18 GB LTE mit 25 MBit/s (anstatt 15 GB)

LTE mit 25 MBit/s (anstatt 15 GB) Telefon- und SMS-Flat

Bereitstellungspreis: 4,99 € statt 9,99 €

Alle Congstar Prepaid Flat nutzt das gut ausgebaute D1 Netz der Telekom und bieten Geschwindigkeiten im LTE Bereich bis zu 25 MBit/s. 5G steht bei den Prepaid Tarifen des Discounters bisher leider noch nicht zur Verfügung. Dafür gibt es auch bei den Prepaid Karten eSIM Unterstützung, so dass man alle angebotenen Flatrate auch als eSIM nutzen kann.

Der Prepaid wie ich will Tarif ist leider von dieser Aktion noch nicht bevorteilt, auch das Halbjahrespaket bekommt den Bonus leider nicht – den halben Kaufpreis gibt es nur bei den Prepaid Allnet Flat von Congstar.