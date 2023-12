Nothing 2a: Neues Smartphones soll im Februar kommen – Mittlerwiele scheint recht klar, dass die aktuellen Leaks nicht bereits das Nothing Phone 3 zeigen, sondern ein weiteres neues Modell, das preislich wohl noch etwas unter dem Nothing Phone 2 angesiedelt ist. Das Nothing Phone 2a soll dabei 2024 im Zuge des Mobile World Congress (MWC) in Barcelona vorgestellt werden und das würde bedeuten, die Modelle kommen im Februar. Leider ist bisher nicht klar, ob die neuen Smartphones auch für den deutschen Markt gedacht sind.

Die verbaute Technik ist bereits bekannt:

120Hz OLED panel

Dimensity 7200

8/128GB

50MP dual camera setup

Ships with Nothing OS 2.5

Android 14

New back design

Redesigned Glyph

Glyph controls similar to Phone 2

BILD Nothing Phone 2