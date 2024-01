RTL+ Übertragung ruckelt oder setzt aus – so kann man sich helfen – RTL+ ist ein Streaming-Dienst des deutschen Medienunternehmens RTL Deutschland. Der Dienst wurde ursprünglich im Jahr 2007 als RTLnow gegründet und wurde im März 2016 in TVNOW umbenannt. Im November 2021 wurde der Dienst in RTL+ umbenannt.

RTL+ bietet eine breite Palette von Inhalten, darunter Serien, Filme, Dokumentationen, Live-Sport, Nachrichten und vieles mehr. Der Dienst hat Zugriff auf das gesamte Programm von RTL Deutschland, einschließlich der beliebten Serien wie “Gute Zeiten, schlechte Zeiten”, “Alles was zählt” und “Der Bachelor”. Darüber hinaus bietet RTL+ auch exklusive Inhalte, die nur auf dem Dienst verfügbar sind.

Seit seiner Gründung hat sich RTL+ zu einem der beliebtesten Streaming-Dienste in Deutschland entwickelt. Im Jahr 2022 hatte der Dienst über 4,7 Millionen Abonnenten. RTL+ hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Der Dienst hat sein Angebot an Inhalten deutlich erweitert und bietet nun auch exklusive Inhalte an. Darüber hinaus hat RTL+ seine Plattform weiter ausgebaut und bietet nun auch Funktionen wie Downloads und Offline-Wiedergabe an. RTL+ ist ein wichtiger Bestandteil der digitalen Strategie von RTL Deutschland. Der Dienst soll das Unternehmen dabei unterstützen, seine Reichweite in Deutschland und im Ausland zu erweitern.

Ab und an berichten Kunden aber auch davon, dass die Signalqualität beim Streaming eher schlecht ist und es zu Aussetzern und Verzögerungen beim Stream kommt. Das muss nicht unbedingt an RTL+ liegen, sondern kann viele Ursachen haben. Hier wollen wir zusammenstellen, was man in so einen Fall tun kann und wie man eine gute Übertragung bei RTL+ bekommt.

RTL+ Übertragung ruckelt oder setzt aus – so kann man sich helfen

Wenn die Übertragung bei RTL+ schlecht ist, können Sie folgende Dinge tun:

Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung: Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung stabil und schnell ist. Sie sollten mindestens eine Download-Geschwindigkeit von 5 Mbit/s haben, um RTL+ in HD-Qualität zu streamen.

Starten Sie Ihr Gerät neu: Ein Neustart kann manchmal helfen, Probleme mit der Internetverbindung zu beheben.

Versuchen Sie, die App neu zu installieren: Wenn Sie die RTL+-App verwenden, versuchen Sie, sie neu zu installieren.

Versuchen Sie, einen anderen Browser zu verwenden: Wenn Sie RTL+ in einem Browser verwenden, versuchen Sie, einen anderen Browser zu verwenden.

Versuchen Sie, einen anderen Gerätetyp zu verwenden: Wenn Sie RTL+ auf einem bestimmten Gerätetyp verwenden, versuchen Sie, es auf einem anderen Gerätetyp zu verwenden.

Wenn Sie alle diese Tipps ausprobiert haben und die Übertragung immer noch schlecht ist, können Sie sich an den RTL+-Kundendienst wenden.

Hier sind einige weitere Tipps, die Ihnen helfen können, die Übertragung bei RTL+ zu verbessern:

Vermeiden Sie die Verwendung von WLAN in überfüllten Bereichen: Wenn Sie in einem überfüllten Bereich WLAN verwenden, kann dies zu einer langsameren Verbindung führen.

Vermeiden Sie die Verwendung von mobilen Daten in Gebieten mit schlechter Netzabdeckung: Wenn Sie in einem Gebiet mit schlechter Netzabdeckung mobile Daten verwenden, kann dies zu einer langsameren Verbindung führen.

Aktualisieren Sie Ihre Gerätesoftware: Stellen Sie sicher, dass Ihre Gerätesoftware auf dem neuesten Stand ist. Dies kann dazu beitragen, Probleme mit der Internetverbindung zu beheben.

