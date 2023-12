Xiaomi: Car-Conference am 29. Dezember – Bei Xiaomi entwickelt man derzeit an einem eigenen Fahrzeug und es sieht so aus, als wäre man deutlich erfolgreicher als beispielsweise Apple. Das Unternehmen hat nun offiziell zu einem Event Ende Dezember eingeladen. Am 28. Dezember könnte das Unternehmen daher bereits das eigenen Auto vorstellen. Das Xiaomi Car wird aber wohl vorerst nur in China präsentiert und kann auch nur dort gekauft werden. Wann ein Start international geplant ist, bleibt bisher noch offen. Deutsche Nutze müssen daher wohl noch etwas länger warten, bis das Xiaomi Car verfügbar sein wird.

Xiaomi CEO Lei Jun schränkt die Ankündigung allerdings etwas ein. Er hat “Just tech, no products.” getwittert und das könnte bedeuten, dass Xiaomi zum Event noch gar kein komplettes Car präsentiert, sondern nur die relevanten Teile der Technik und vor allem Antrieb und Batterie auf Elektro-Basis. Es wird aber wohl auch jeden Fall zum Event einen Ausblick auf das Xiaomi Car geben – auch wenn vielleicht noch kein Verkauf verkündet wird.