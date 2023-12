Wie kann man Huawei Health am einfachsten installieren? – Die Huawei Health App ist für viele Nutzer wichtig, denn die Huawei Fitness-Armbänder nutzen in der Regel nur diese App für das Speichern und Anzeigen der Gesundheits- und Fitness-Daten. Wer also eine aktuelle Version eines Huawei Bandes nutzt, muss in der Regel auch die Huawei Health App installieren um alle Funktionen des Bandes einsetzen zu können. Leider wurde die App aus dem Play Store verbannt, so dass man nicht einfach so wie auf andere Apps zugreifen kann. In diesem Artikel wollen wir zeigen wie man sie dennoch installiert und nutzt.

HINWEIS Teilweise wird im Internet noch berichtet, dass die Honor Health App mit den Huawei Band Geräten funktioniert – das ist aber bei den neueren Modellen leider nicht mehr der Fall. Daher bleibt wirklich nur die Huawei Health App als Alternative.

Die Huawei Health App kann zwar nicht mehr über den Play Store installiert werden, aber im App Store von Huawei ist sie weiter problemlos verfügbar. Von dort aus kann man sie auch auf anderen Android Geräten installieren – man benötigt daher kein Huawei Smartphone, wenn man ein Huawei Band einsetzen will.

Man sollte aber aufpassen, dass man den richtigen Link nutzt – Betrüger nutzen die App oft auch für falsche Links mit Malware. Die originale App gibt es direkt hier und man sollte auch nur den App-Gallery Link direkt von Huawei zur Installation nutzen:

Um die App zu installieren muss dabei die Installation aus unbekannten Quellen im Handy freigegeben sein. Bei einigen Modelle müssen auch die Entwickleroptionen aktiviert sein. Die Vorgehensweise zum Aktivieren der App Installation aus unbekannten Quellen variiert je nach Android-Version.

Android 12 und höher:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Gerät. Tippen Sie auf “Sicherheit & Datenschutz”. Tippen Sie auf “Gerätesicherheit”. Tippen Sie auf “Unbekannte Quellen”. Schalten Sie den Schalter “Unbekannte Quellen” ein.

Android 11 und älter:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Gerät. Tippen Sie auf “Sicherheit”. Tippen Sie auf “Unbekannte Quellen”. Schalten Sie den Schalter “Unbekannte Quellen” ein.

Die Vorgehensweise zum Aktivieren der Entwickleroptionen variiert je nach Android-Version.

Android 12 und höher:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Gerät. Tippen Sie auf “System”. Tippen Sie auf “Über das Telefon”. Tippen Sie siebenmal auf die Build-Nummer. Bestätigen Sie die Eingabe.

Android 11 und älter:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Gerät. Tippen Sie auf “System” oder “Optionen”. Tippen Sie auf “Telefoninfo” oder “Geräteinformationen”. Tippen Sie siebenmal auf die Build-Nummer. Bestätigen Sie die Eingabe.

Nachdem Sie die Entwickleroptionen aktiviert haben, werden diese in den Einstellungen unter “System” oder “Optionen” angezeigt.

Danach kann man die Huawei Health App über oben genannten Link einfach installieren (die Warnhinweise kann man an der Stelle ignorieren). Danach kann man sowohl die Entwickleroptionen wieder deaktivieren als auch die App Installation aus unbekannten Quellen.

