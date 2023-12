Xiaomi 14: Nur eine Version für Deutschland – Xiaomi wird die neuen Xiaomi 14 wohl im Zuge des MWC 2024 auch international starten und daher sollte es nur noch wenige Wochen dauern, bis die Geräte auch in Deutschland zu haben sein werden. Allerdings gibt es dabei wohl eine schlechte Nachricht: das Xiaomi 14 pro soll international vorerst nicht angeboten werden. Zum MWC 2024 in Barcelona starten daher wohl nur die normalen Xiaomi14 und Nutzer in Deutschland haben daher weder Zugriff auf das Xiaomi 14 pro noch auf ein eventuelles Xiaomi 14 ultra. Leider ist auch nicht bekannt, ob es später im Jahr noch den Start der Xiaomi 14 pro auch in Deutschland geben wird – vorerst sollte man aber wohl nicht damit rechnen.

Xiaomi 14 und 14 pro in China gestartet

Die neue Xiaomi 14 Serie ist wie erwartet in diesem Jahr bereits sehr früh präsentiert worden und das Unternehmen hat die neuen Modelle bereits vor einigen Wochen vorgestellt. Sowohl Xiaomi 14 als auch Xiaomi 14 pro werden aber vorerst nur in China angeboten. Der internationale Start wird Anfang 2024 erwartet – einen konkreten Termin hat das Unternehmen bisher nicht genannt. Bei der Performance gibt es den neuen Snapdragon 8 Gen 3 Topprozessor in beiden Modellen. Xiaomi 14 und 14 pro sind damit die ersten Smartphones, die auf den neuen SoC setzen können.

Das Unternehmen schreibt zum neuen Xiaomi 14 pro:

Das Xiaomi 14 Pro basiert auf dem Xiaomi 14 und bietet verbesserte Technologien und ein innovatives Erlebnis. Eines der Haupthighlights des Xiaomi 14 Pro ist Xiaomi Ceramic Glass. Diese Anzeigetafel verwendet eine spezielle Pulverformel, die auf über 800 °C erhitzt wird. Durch die Kristallbildung entstehen Mikrokristalle, die eine ineinandergreifende Struktur bilden und gleichmäßig im Glas verteilt werden. Durch dieses Design kann Xiaomi Ceramic Glass die Festigkeit von typischem Glas bei weitem übertreffen und sich durch eine zehnmal höhere Fallfestigkeit und eine 1,25-mal höhere Kratzfestigkeit bei gleichzeitig hoher Transparenz auszeichnen.¹ Xiaomi 14 Pro verfügt über ein innovatives All Around Liquid Display. Nach dem Experimentieren mit einseitigen Kurven, Doppelkurven und Vierkurven hat Xiaomi die Displayform des Smartphones neu definiert. Diese einzigartige Displayform krümmt sich an allen vier Seiten und Ecken mit gleichmäßiger Krümmung leicht nach unten und behält so die visuelle Ästhetik eines Flachbildschirms bei, vermittelt aber gleichzeitig das glatte Gefühl einer gebogenen Kante. All Around Liquid Display behebt Probleme, die bei herkömmlichen gebogenen Bildschirmen auftreten, wie z. B. Bildschirmverzerrungen, Farbungenauigkeiten, versehentliche Berührungen und Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit. Aus bestimmten Blickwinkeln entsteht der Eindruck, als würden Inhalte über dem Bildschirm schweben, was ein völlig neues visuelles und haptisches Erlebnis bietet.

Die neuen Smartphones nutzen dabei das neue HyperOS System als Benutzeroberfläche. Diese Firmware löst MIUI ab und soll zukünftig auf allen Modelle von Xiaomi zum Einsatz kommen.

Xiaomi 14: Leica Summilux Kamera verbaut

Die Bezeichnung Gummilux stammt aus dem Lateinischen und soll für “höchstes Licht“ stehen. Leica nutzt diesen Namen für die besonders lichtstarken eingeben Objektive. Dieser Namen wird nun auch bei Smartphones verwendet und die neuen Xiaomi 14 bekommen eine Summilux Kamera um darauf hinzuweisen, dass die Technik besonders lichtstark ist. Bisher ist noch nicht bekannt, wie sich das in der Praxis auswirken wird, aber da die neuen Xiaomi 14 bereits am 26. Oktober vorgestellt werden, gibt es bald mehr Details dazu.

