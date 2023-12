Smartwatch Gesundheitsfunktionen: Stiftung Warentest eher unzufrieden – Wie gut können aktuelle Smartwatch die verschiedenen Gesundheitswerte der Nutzer tracken und erkennen? Die Stiftung Warentest hat sich die aktuellen Modelle angeschaut und sieht überall noch Verbesserungsbedarf.

Die Tester schreiben selbst:

Der Funk­tions­umfang von Smartwatches ist inzwischen riesig – nicht zuletzt im Bereich der Gesund­heits­über­wachung. Anbieter bewerben ihre smarten Uhren beispiels­weise zur Schlaf­analyse, Zyklus­erkennung oder zum Blut­druck­messen. Ob die gemessenen und berechneten Werte belast­bar sind, haben wir aufwendig an drei exemplarisch ausgewählten Smartwatch-Modellen getestet: einer Apple Watch Series 8, einer Garmin Venu 2 Plus und einer Samsung Galaxy Watch5 Pro. Die Ergeb­nisse zeigen: Die kleinen Geräte können im Alltag tatsäch­lich helfen, bestimmte Vital­werte im Blick zu behalten. Teil­weise messen die Uhren erstaunlich präzise. Teils haben die Werte aber eher orientierenden Charakter. Und in einer Disziplin versagen die Smartwatches im Test auf ganzer Linie.

Am besten hat dabei noch die Apple Watch 8 abgeschnitten. Im Test gab es bei Sauerstoffmessung und der Bestimmung des Kalorienverbrauchs jeweils ein GUT. Die Garmin Venu 2 und auch die Galaxy Watch 5 pro von Samsung waren jeweils schlechter. Viel Kritik gab es bei der Bestimmung der fruchtbaren Tage. Alle Uhren hatten hier ihre Probleme, wenn diese Funktion angeboten wurde und es gab jeweils nur ein Mangelhaft für Apple und Samsung. Verhütung per Smartwatch ist also eher ein Glücksspiel.

