Apple will Apple Watch Verkaufsverbot 2 Wochen aussetzen lassen – Seit Dienst dürfen Apple Watch 9 und die Apple Watch ultra 2 in den USA nicht mehr verkauft werden. Die anderen Modelle sind bisher nicht betroffen, aber Apple versucht natürlich dennoch, zu erreichen, dass dieses Verbot möglichst zeitnah wieder aufgehoben wird. Aktuell geht das Unternehmen daher auf mehreren Ebenen gegen das Verbot vor:

die WatchOS Software soll verändert werden um die Messung des Blutsauerstoffs so zu gestalten, dass die Patente von Masimo nicht mehr betroffen sind. Ob das aber erfolgreich sein wird, bleibt offen, der Medizingerätehersteller Masimo hat gegenüber Bloomberg bereits klar gemacht, dass man die Patentverletzung auch auf Hardware-Ebene sieht.

dazu geht Apple gegen die Entscheidung der ITC in den USA in Berufung und versucht, eine andere Entscheidung zu erreichen

weiterhin will das Unternehmen kurzfristig erreichen, dass das Verkaufsverbot für 2 Wochen ausgesetzt wird.

Bisher ist das Verkaufsverbot in den USA aber weiter in Kraft. International und damit auch in Deutschland können die Uhren aber weiter verkauft werden.