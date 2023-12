Motorola: Neues RAZR Modell und AI in 2024 – Motorola hat einen kleinen Ausblick gegeben, was das Unternehmen im Smartphones Bereich für 2024 plant und wenn das alles so umgesetzt wird, könnte 2024 ein spannendes Jahr für das Unternehmen und die Verbraucher in diesem Bereich werden.

Grundsätzlich will das Unternehmen den Fokus etwas verändern und sich vor allem auf faltbare Modelle und Geräte mit AI direkt an Bord konzentrieren. Motorola wird daher auch LLM Modelle direkt auf die eigenen Smartphones bringen

Die AI Fähigkeiten sollen über vorerst nur in den Topmodellen zur Verfügung stehen – daher sollen konkret die Modelle der X-Serie und der RAZR-Reihe mit LLM Integration kommen.

Die RAZR Serie soll dazu weiter überarbeitet werden. Es soll ein neues RAZR Smartphone auf den Markt kommen und das Design soll erneuert und verbessert werden.N

Auch die Modelle der Moto S and Moto G sollen eine Überarbeitung bekommen – es scheint aber, das sich das Unternehmen auf diese Serie nicht mehr so stark fokussiert.

Für deutsche Nutzer dürfte spannend werden, was von diesen Plänen 2024 auch in Deutschland ankommen wird. Vor allem im RAZR Bereich gibt es immer wieder Verzögerungen beim Marktstart, so dass es sein könnte, dass die neuen RAZR Smartphones erst später in Deutschland ankommen werden.