Galaxy S24: Samsung rechnet mit einem richtig guten Start – 2023 war kein wirklich gutes Jahr für die Smartphone Hersteller, aber für 2024 scheinen die Unternehmen mit besseren Verkaufszahlen zu rechnen. Samsung scheint sich zumindest für die Galaxy S24 Serie auf richtig gute Verkäufe vorzubereiten, denn nach neuen Leaks hat das Unternehmen die Lagerbestände für die Modelle bereits deutlich aufgestockt. Konkrete Zahlen gibt es leider nicht, aber man kann davon ausgehen, dass mehr Geräte vorproduziert wurden als in den letzten Jahren.

Das könnte auch für die Fans interessant werden, denn in einem gewissen Rahmen kann Samsung die Verkäufe des Galaxy 24 natürlich selbst pushen, in dem man die Preise niedrig hält und spannende Aktionen zum Start bereit hält. Ein hoher Lagerbestand könnte daher auch darauf hindeuten, dass in diesem Jahr besonders interessante Deals zum Start geplant sind. Leider fehlen bisher noch Details, was genau Samsung plant, um die Verkäufe der Galaxy S24 durchstarten zu lassen, aber man kann davon ausgehen, dass in den kommenden Wochen noch Leaks dazu kommen werden.

Galaxy S24: Webseite bestätigt Titanium-Case

Die Webseite für die neuen Galaxy S24 Modelle war kurzfristig bereits erreichbar und es gibt Screenshots der Daten, die dort veröffentlicht wurde. Evan Blass hat diese auch geleakt. Die meisten technischen Daten sind bereits bekannt, aber beim Gehäuse bestätigt sich, dass Samsung in diesem Jahr auf Titanium setzen wird – zumindest beim Galaxy S24 ultra. Die Premium-Modelle bekommen das neue Material, während Samsung beim normalen Galaxy S24 und auch beim Galaxy S24+ bei Aluminium (Armor Aluminium 2.0) bleiben wird.

Die Daten machen auch nochmal deutlich, dass es wohl keine herausragende Schnellladetechnik bei den Galaxy S24 geben wird. Der 5.000mhA Akku des Topmodells wird in 30 Minuten zu 65 Prozent geladen – andere Anbieter schaffen das mittlerweile deutlich schneller. Man muss daher wohl weiter von einer maximal 65 Watt Aufladung (per Kabel) ausgehen und im kabellosen Bereich wohl noch langsamer.

