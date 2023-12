Samsung Galaxy Ring: bereits in wenigen Wochen auf dem Markt? – In den letzten Wochen gab es wenig neues rund um den smarten Ring von Samsung, aber bei Techradar hat man nun Hinweise auf ein erstaunlich frühes Datum für den Start der neuen Geräte. Demnach könnte der Ring bereits am 17. Januar 2024 präsentiert werden und damit bereits in wenigen Wochen zu sehen sein.

Bei Techradar heißt es konkret zum Vorstellungstermin für den Galaxy Ring:

Aufgrund der bisher durchgesickerten Informationen über den Samsung Galaxy Ring rechnen wir frühestens mit der Ankündigung des Smart Rings am 17. Januar. Mehrere Gerüchte deuten darauf hin, dass dies der Zeitpunkt sein wird, an dem die Smartphone-Serie Galaxy S24 angekündigt wird erstes Unpacked des Jahres 2024, und einige aktuelle Berichte behaupten, dass der Galaxy Ring zusammen mit den neuesten Flaggschiff-Smartphones von Samsung angekündigt wird. Schreiben Sie es noch nicht in den Terminkalender, da es noch keine offiziellen Details zum nächsten Unpacked gibt und auch nicht, was dabei enthüllt werden könnte. Erwähnenswert ist auch, dass die zweite Hälfte des Jahres 2024 und Anfang 2025 in Leaks als potenzielle Ankündigungstermine für den Galaxy Ring kursieren.

Wie Techradar im zweiten Teil aber bereits einschränkend hinzufügt, gibt es viele Experten, die davon ausgehen, dass der Galaxy Ring von Samsung erst deutlich später starten wird. Wir sind auch eher der Meinung, dass der Ring erst Ende 2024 auf den Markt kommen wird – würden uns aber natürlich freuen, wenn Techradar recht behält.

Samsung registriert Marken von Smart Rings

Samsung scheint das eigene Ökosystem noch etwas ausweiten zu wollen, denn das Unternehmen hat eine Reihe von Marken registriert, die für intelligente Ringe (Smart Rings) gedacht sind und daher für Ringe mit Tracking- und Messfunktionen stehen. Auf diese Weise könnten zusätzliche medizinischen Daten des Nutzer erfasst und dann beispielsweise auf ein Smartphones übertragen werden.

Die neuen Marken in diesem Bereich:

Samsung One

Samsung Rhythm

Samsung Pulse

Samsung Circle

Bei Patentlyapple schreibt man dazu:

Alle ihre europäischen Marken wurden unter derselben internationalen Klasse 09 mit demselben Wortlaut wie folgt angemeldet: „Intelligente Ringe; tragbare Computer in Form von intelligenten Armbändern, intelligenten Halsketten, intelligenten Brillen und intelligenten Ringen; tragbare digitale elektronische Kommunikationsgeräte; herunterladbare Software.“ Anwendung für intelligente Ringe zum Verfolgen, Sammeln, Überwachen, Erkennen, Erkennen, Speichern, Übertragen, Verwalten und Bewerten biometrischer und physiologischer Daten, Vitalfunktionen und persönlicher Gesundheitsdaten sowie zur Bereitstellung medizinischer Beratung; aufgezeichnete Softwareanwendung für intelligente Ringe zum Verfolgen und Sammeln , Überwachung, Erkennung, Erkennung, Speicherung, Übermittlung, Verwaltung und Auswertung biometrischer und physiologischer Daten, Vitalfunktionen und persönlicher Gesundheitsdaten sowie zur Bereitstellung medizinischer Beratung.“

Bisher gibt es leider noch keine Hinweise, ob hinter den neuen Marken auch bereits echte Produkte stehen und was genau man technisch davon erwarten kann. Samsung scheint aber auf jeden Fall diesen Bereich abdecken zu wollen und daher könnte es sein, dass bereits zum kommenden Unpacked Event ein solcher Ring mit vorgestellt wird.

UPDATE Laut theelec wird im kommenden Monat entschieden, ob man den neuen Samsung-Ring auf den Markt bringen wird. Dort schreibt man dazu:

Ob der „Galaxy Ring“, den Samsung Electronics bereits entwickelt hat, in Massenproduktion hergestellt werden soll, wird voraussichtlich frühestens im nächsten Monat entschieden. Derzeit befindet sich die Vorentwicklung des Galaxy Ring in der Phase der Konkretisierung des Konzepts, und wenn im August über die Massenproduktion entschieden wird, wird mit der Produktentwicklung ernsthaft begonnen. Auch wenn im August über die Massenproduktion entschieden wird, besteht die Aussicht, dass Samsung Electronics das Produkt erst nächstes Jahr veröffentlichen kann, wenn der Galaxy Ring wie die Galaxy Watch eine Medizingeräte-Zertifizierung erhalten soll. Nach Angaben der Branche vom 28. wird Samsung Electronics voraussichtlich frühestens im August über die Massenproduktion des „Galaxy Ring“, eines intelligenten Rings, entscheiden. Ein Smart Ring ist ein tragbares Gerät, das wie ein Ring getragen wird. Die Körper- und Gesundheitsinformationen, die von verschiedenen am Smart Ring angebrachten Sensoren gesammelt werden, können über eine Smartphone-App überprüft werden.

