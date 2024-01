iPhone 16 pro: weiterer Experte bestätigt größere Modelle – Es gibt bereits länger Hinweise, dass Apple die Modelle der iPhone 16 pro Serie größer ausfallen lassen wird als in den letzten Jahren. Nun bestätigt ein weiterer Experte, dass die Modelle nah an die 7 Zoll Grenze heran kommen werden. Das iPhone 16 pro soll dabei 6,3 Zoll groß werden, das iPhone 16 pro max wird 6,9 Zoll erreichen. Das wären etwa 0,2 Zoll mehr als in diesem Jahr und daher wohl schon ein spürbarer Zuwachs bei der Größe der Geräte.

iPhone 16: Das erwarten die Experten von den neuen Modellen

Apple hat die iPhone 15 mittlerweile komplett vorgestellt und den Verkauf gestartet. Viele Nutzer fragen sich nun aber, ob es sich eventuell lohnt, auf den Nachfolger zu warten und direkt zum iPhone 16 zu greifen. Bei MacRumors hat man deswegen zusammengestellt, was die Experten von iPhone 16 und 16 pro erwarten – das könnte helfen zu entscheiden, ob man das iPhone 15 eventuell überspringt. Dort heißt es:

Größere Displays: Laut Ross Young, CEO von Display Supply Chain Consultants, werden das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max mit größeren 6,3-Zoll- bzw. 6,9-Zoll-Displays ausgestattet sein. Im Zuge dieser Änderung wird erwartet, dass die Geräte höhere Seitenverhältnisse haben. Im Vergleich dazu verfügen das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max über 6,1-Zoll- bzw. 6,7-Zoll-Displays.

48-Megapixel-Ultra-Wide-Objektiv: Laut Jeff Pu, einem technischen Analysten, werden das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max über ein verbessertes 48-Megapixel-Ultra-Wide-Kameraobjektiv für hochauflösendere Fotos mit mehr Details bei Aufnahmen im 0,5-fach-Modus verfügen bei der Hongkonger Investmentfirma Haitong International Securities.

Wi-Fi 7-Unterstützung: Das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max werden laut Pu auch Wi-Fi 7 unterstützen. Dies würde es den Geräten ermöglichen, Daten gleichzeitig über die 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Bänder zu senden und zu empfangen, was zu schnelleren WLAN-Geschwindigkeiten, geringerer Latenz und zuverlässigerer Konnektivität führen würde. Es wird erwartet, dass Wi-Fi 7 Spitzendatenübertragungsgeschwindigkeiten von über 40 Gbit/s bietet, was einer 4-fachen Steigerung gegenüber Wi-Fi 6E entspricht.

5-facher optischer Zoom beim Pro-Modell : Das Tetraprismenlinsensystem des iPhone 15 Pro Max mit 5-fachem optischem Zoom wird laut Supply-Chain-Analyst Ming-Chi Kuo sowohl auf das iPhone 16 Pro als auch auf das iPhone 16 Pro Max ausgeweitet.

kein iPhone 16 mini: die meisten Experten sind sich einige, dass es keine neue Mini-Version geben wird. Apple setzt daher wohl eher auf ein weiteres Plus Modelle als auch ein iPhone 16 mini.

Ultra-Version: Bisher gibt es leider auch keine Hinweise auf ein iPhone 16 ultra. Eine absolute Premium-Version der iPhone Serie scheint es daher auch 2024 nicht zu geben.

Eine Bestätigung für diese Neuerung gibt es offiziell aber natürlich noch nicht.

