Snapchat Account vorübergehend gesperrt – das sollte man jetzt tun – Laut Statista gab es im 3. Quartal 2023 weltweit 406 Millionen täglich aktive Snapchat-Nutzer. Das ist eine Steigerung von 9 Millionen im Vergleich zum Vorquartal. Damit ist Snapchat die fünftgrößte Social-Media-Plattform der Welt nach Facebook, YouTube, TikTok und Instagram. Die meisten Snapchat-Nutzer befinden sich in den Vereinigten Staaten (110 Millionen), gefolgt von Indien (70 Millionen) und Brasilien (40 Millionen). In Europa gibt es 95 Millionen täglich aktive Snapchat-Nutzer. Snapchat ist vor allem bei jungen Menschen beliebt. 66 % der 16- bis 24-Jährigen in Deutschland nutzen Snapchat. Bei den 25- bis 34-Jährigen sind es 44 % und bei den 35- bis 44-Jährigen 28 %.

In der Regel gibt es dabei auch kaum Probleme und die meisten Nutzer können sich einloggen und ihren Content veröffentlichen bzw. den Content von anderen Nutzern sehen. Ab und an berichten aber Nutzer, dass statt dem Login eine Fehlermeldung kommt und der Account angeblich vorübergehend gesperrt ist. Dann ist natürlich die Frage wie lange so eine vorübergehende Sperrung bei Snapchat ist und was man als Nutzer dagegen tun kann.

Eine vorübergehende Account-Sperre bei Snapchat wird meistens aus Sicherheitsgründen verhängt, wenn das System verdächtige Anmeldungen erkennt (egal ob berechtigt oder nicht). Snapchat schreibt selbst zu Gründen für eine solche Sperre:

Dein Zugang zu Snapchat kann vorübergehend deaktiviert werden, wenn du innerhalb eines kurzen Zeitraums zu oft versucht hast, dich anzumelden. Wenn dies geschieht und du sicher bist, dass du die richtigen Anmeldedaten hast, warte bitte, bevor du versuchst, dich erneut anzumelden.

Es kann auch sein, dass du von deinem Gerät aus nicht auf Snapchat zugreifen kannst, wenn wir feststellen, dass du mehr als ein Snapchat Account verwendest, und insbesondere, wenn eines dieser Accounts gegen unsere Servicebestimmungen verstößt. In diesem Fall kannst du Snapchat auf deinem Gerät möglicherweise für längere Zeit nicht verwenden. Bitte versuche dich später noch einmal anzumelden und halte dich an unsere Servicebestimmungen.

Wenn Ihr Snapchat-Account vorübergehend gesperrt ist, können Sie Folgendes tun:

Warten Sie 24 Stunden. In den meisten Fällen wird Ihr Account nach 24 Stunden automatisch wieder freigeschaltet. Versuchen Sie, sich erneut anzumelden. Wenn Sie sich nach 24 Stunden erneut anmelden können, ist Ihr Account wieder freigeschaltet. Kontaktieren Sie den Snapchat-Support. Wenn Sie sich nach 24 Stunden nicht erneut anmelden können, können Sie den Snapchat-Support kontaktieren. Der Snapchat-Support wird Ihren Fall prüfen und entscheiden, ob Ihr Account wieder freigeschaltet wird.

Wenn Ihr Account gesperrt wurde, weil Sie gegen die Snapchat-Richtlinien verstoßen haben, z. B. durch das Versenden von Spam oder das Posten von beleidigenden Inhalten, wird Ihr Account möglicherweise dauerhaft gesperrt. In diesem Fall können Sie den Snapchat-Support kontaktieren und versuchen, eine Wiederherstellung Ihres Accounts zu beantragen.

Hier sind einige Tipps, um zu verhindern, dass Ihr Snapchat-Account gesperrt wird:

Verletzen Sie nicht die Snapchat-Richtlinien. Lesen Sie die Snapchat-Richtlinien sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie diese einhalten.

Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung von Drittanbieter-Apps. Drittanbieter-Apps können Ihr Konto gefährden. Verwenden Sie nur Drittanbieter-Apps, die Sie vertrauen.

Aktualisieren Sie die Snapchat-App regelmäßig. Snapchat aktualisiert seine App regelmäßig, um Sicherheitslücken zu schließen. Aktualisieren Sie die App regelmäßig, um Ihr Konto vor Sicherheitsrisiken zu schützen.

Wenn Sie diese Tipps befolgen, können Sie dazu beitragen, dass Ihr Snapchat-Account sicher und geschützt ist.

