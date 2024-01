Poco X6 pro: Preise starten ab 349 Euro – In den letzten Tagen gab es viele neue Details zur kommenden Poco X6 Serie und es wurden neuen Bilder der Modelle geleakt, die zeigen, was genau man vom Design und vom Kameramodul der neuen Smartphones erwarten kann.

Dazu gibt es nun auch erste Hinweise zum Preis. Das Poco X6 in der Pro-Version wird dabei wieder deutlich unter 500 Euro bleiben und soll in der billigsten Variante in Europa nur 349 Euro kosten. Die Preise sehen dabei wie folgt aus:

Poco X6 5G pro mit 8GB/256GB : €349

Poco X6 5G pro mit 12GB/512GB: €419

Die normale Version dürfte noch etwas günstige werden und könnte sogar unter 300 Euro liegen.

Das Poxo X6 pro soll mit Hyper OS laufen und auf der technischen Basis des Redmi K70E laufen. Die Ähnlichkeiten beim Kamera-Modul sind auf jeden Fall sehr deutlich.

Die neuen Smartphones sollen dabei bereits am 11. Januar vorgestellt werden – unklar ist aber bisher noch, ob das auch der globale Start sein wird und die Geräte daher auch in Deutschland bereits im Januar an den Start gehen. Es gibt Berichte, wonach das der Fall sein wird, mit etwas Glück könnten also auch deutsche Nutzer bereits in wenigen Tagen die Geräte in den Händen halten.

Die technischen Daten des Poco X6 pro:

Mediatek Dimensity 8300-Ultra (Antutu Score 1200K)

Display: 6.67-inch 1.5K LTPS 120Hz AMOLED

Kamera: 64MP OIS+8M UW+2M Macro

Akku: 5000mAh/67W

16.05 x 7.43 x 0.83 cm;

188 Grams

Android 13