Samsung Galaxy A55: Design ist eher eine Enttäuschung – Es gibt neue Details zum kommenden Galaxy A55 von Samsung, denn bei Androidheadlines hat man die offiziellen Render bekommen und diese auch veröffentlicht. Damit ist klar, wie die neuen Modelle aussehen werden und – schlechte Nachricht – sie sehen bis auf kleine Details genau so aus wie im Vorjahr. Wer also auf ein neues Design gehofft hat, wird leider enttäuscht.

Bei Androidheadlines schreibt man zum Aussehen der neuen Modelle anhand der Renderings:

Wir haben offizielle Renderings des Galaxy A55 in den Farben Awesome Iceblue, Awesome Lilac und Awesome Navy (siehe unten im Artikel). Das Telefon sieht größtenteils genauso aus wie sein Vorgänger, das Galaxy A54. Tatsächlich verfügte so ziemlich jedes Handy, das Samsung im Jahr 2023 auf den Markt brachte, über die gleiche Designsprache, auch die Flaggschiffe. In diesem Jahr ändert sich nicht viel. Allerdings scheint das Unternehmen Mittelklassemodelle durch ein neues Designelement zu differenzieren.

Beim sogenannten Key-Island-Tastendesign ist der Rahmen rund um die Ein-/Aus-Taste und die Lautstärketaste leicht erhöht. Samsung hat dieses Design mit dem letzten Monat auf den Markt gebrachten Galaxy A15 und Galaxy A25 eingeführt. Das Galaxy A55 verfügt auch darüber. Die physischen Tasten befinden sich wie üblich auf der rechten Seite des Geräts. Die Renderings zeigen Antennenlinien auf dem Rahmen, was auf eine Metallkonstruktion schließen lässt. Gerüchte deuteten bereits zuvor auf einen Aluminiumrahmen für das Telefon hin.

Abgesehen von der kleinen Beule auf der rechten Seite ist der Rahmen völlig flach und hat abgerundete Ecken. Auch die Vorder- und Rückseite des Mobilteils sind flach. Das hintere Kamera-Array umfasst drei Linsen, die jeweils separat aus der Rückseite herausragen, ohne dass ein universelles Kameragehäuse erforderlich ist. Eine Seitenansicht des Mobilteils zeigt, dass die Kameralinsen deutlich aus dem Telefongehäuse herausragen. Neben dem vertikalen Kameraaufbau befindet sich ein LED-Blitz.