Antutu Ranking im Dezember: Redmi liegt deutlich vorn – Antutu hat die Benchmark Scores für den Dezember veröffentlicht und ganz vor liegt nun das Redmi K70E. Das ist auch für deutsche Nutzer eine gute Nachricht, denn die Modelle mit dem Dimensity 8300 Ultra Prozessor sollen für Deutschland als Poco X6 pro veröffentlicht werden. Bisher fehlen im Test allerdings noch die Modelle mit den neuen Snapdragon Prozessoren. Diese könnten das Ranking nochmal deutlich durcheinander bringen.

Leider muss man insgesamt sagen, dass die meisten der Modelle für den deutschen Markt nicht verfügbar sind. Entweder sind sie nicht in Deutschland gestartet (wie bei den iQOO Smartphones) oder unterliegen einem Verkaufsverbot (wie bei Realme, OPPO und vivo). Daher sind von den Top10 in Deutschland an sich nur die Redmi Geräte nutzbar.