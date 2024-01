Offiziell: Samsung Galaxy S24 Event angekündigt – Samsung hat es offiziell gemacht und lädt auf der Webseite und in den sozialen Medien zum nächsten Unpacked Event am 17. Januar ein. Das Event steht dabei unter dem Motto Galaxy AI is Coming und daher wird das Unternehmen die erste Generation der Galaxy AI Smartphone vorstellen: das sind die Galaxy S24. In etwa 14 Tagen wird es damit den ersten offiziellen Blick auf Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ und das Galaxy S24 ultra geben und dazu wird Samsung enthüllen, was die eigenen KI auf den Smartphones alles kann.

Die Webseite dazu ist hier bereits online und man kann sich auch bereits für den Newsletter und ein Gewinnspiel registrieren:

Samsung hat auch bereits das Trailer-Video dazu online gestellt:

