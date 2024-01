Klarmobil: Neues Tarifangebot mit mehr Datenvolumen – Klarmobil startet ins Jahr 2024 mit überarbeiteten Tarifen und bieten in zwei Flatrates mehr Datenvolumen. Bei den kleineren Flat gibt es jetzt 12 und 22 GB Datenvolumen im Monat: die Preise von 10 bzw. 15 Euro für diese Flatrates bleiben gleiche. Leider hat sich beim Speed wenig getan. Auch mit dem zusätzlichen Datenvolumen bleiben es reine LTE Flatrates. Man kann bei Klarmobil aber auch eine 5G Flat buchen – allerdings hat die immer 40 GB Datenvolumen und kostet 25 bzw. 30 Euro.

24 Monate Laufzeit:

Allnet Flat 12 GB D1 25 Mbit 9,99€ mtl. 19,99€ Anschlusspreis

Allnet Flat 22 GB D1 50 Mbit 14,99€ mtl. 19,99€ Anschlusspreis

Allnet Flat 40 GB 5G D2 150 Mbit 24,99€ mtl. 19,99€ Anschlusspreis

direkt zu den Klarmobil Allnet Flat*

1 Monat Laufzeit:

Allnet Flat 12 GB D1 25 Mbit 14,99€ mtl. 0,00€ Anschlusspreis

Allnet Flat 22 GB D1 50 Mbit19,99€ mtl. 0,00€ Anschlusspreis

Allnet Flat 40 GB 5G D2 150 Mbit 29,99€ mtl. 0,00€ Anschlusspreis

direkt zu den Klarmobil Allnet Flat*

Das Klarmobil Netz der jeweiligen Tarife ändert sich teilweise auch ab und an wieder, wenn die Angebote neu aufgestellt werden. Es kann daher nicht schaden in den Tarifdetails zu prüfen, ob die Zuordnung der Netze zu den Flatrates noch aktuell ist. Aktuell bietet das Unternehmen in erster Linie D1 Tarife und Vodafone Tarife an, O2 Angebote gibt es für Neukunden nicht mehr. Auch im Prepaid Bereich hat das Unternehmen online keine Angebote, es gibt also weder D1 Prepaid noch Vodafone Sim beim Discounter.