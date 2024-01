Samsung Galaxy S24: Überraschung bei den Preisen – Bei Galaxy Club hatte man bereits vor einigen Tagen die Preise für die Galaxy S24 Modelle veröffentlicht. Roland Quandt hat dazu nun auch die Preise für Italien ermitteln können und man kann davon ausgehen, dass diese auch für Deutschland so gelten werden. Die Überraschung: die Modelle werden teilweise billiger. Im letzten Jahr gab es das Samsung Galaxy S23 in der billigsten Version ab 949 Euro. In diesem Jahr kostet das preiswerteste Galaxy S24 nur noch 899 Euro. Samsung hat also den Einstiegspreis etwas gesenkt.

Die Preise laut Roland Quandt:

Galaxy S24 128GB = 899 Euro

Galaxy S24 256GB = 959 Euro

Galaxy S24+ 256GB = 1149 Euro

Galaxy S24+ 512GB = 1269 Euro

Galaxy S24 Ultra 256GB = 1449 Euro

Galaxy S24 Ultra 512GB = 1569 Euro

Galaxy S24 Ultra 1TB = 1809 Euro

Beim Samsung Galaxy S24 ultra sieht es leider nicht ganz so gut aus. Die Modelle waren im letzten Jahr ab 1399 Euro zu bekommen. In diesem Jahr liegt der billigste Preis bei 1449 Euro und damit 50 Euro über den Preisen aus dem Vorjahr. Wer das Premium-Modell haben möchte, zahlt also etwas mehr.

