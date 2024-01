Mit diesem Chip will Qualcomm das Apple Vision Pro Headset angreifen – Qualcomm hat einen neuen Chipsatz für den XR/VR Bereich vorgestellt und liefert damit eine Alternative für Hersteller, die Konkurrenz für das Apple Vision Pro Headset bauen möchten. Die Snapdragon XR2+ Gen 2 Plattform erlaubt dabei, eine Auflösung von 4,3K zu erreichen und das pro Auge – die gesamte Auflösung liegt also doppelt so hoch. Damit sollen noch realistischere Darstellung einer VR Umgebung in der Brille möglich werden.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Qualcomm Technologies, Inc. hat heute den Snapdragon® angekündigt XR2+ Gen 2-Plattform, eine Single-Chip-Architektur, die 4,3K Spatial Computing mit 90 Bildern pro Sekunde ermöglicht Sekunde für atemberaubende visuelle Klarheit bei Arbeit und Freizeit. Aufbauend auf den Fähigkeiten des kürzlich angekündigten Snapdragon XR2 Gen 2, der neuen „+“-Version hilft dabei, eine neue Ebene realistischerer, detaillierterer Erlebnisse in MR und VR mit höherer GPU freizusetzen Frequenz um 15 % und CPU-Frequenz um 20 %

Konkrete Geräte , die diesen Chipsatz nutzen werden, wurden aber leider bisher noch nicht angekündigt, aber Samsung und Google haben Statements zur Snapdragon XR2+ Gen 2 Plattform direkt abgegeben und daher kann man davon ausgehen, dass beide Unternehmen in diesem Bereich entwickeln werden.