Apple verliert 2023 Marktanteile im Premium-Segment – Die Verkaufszahlen im Smartphone Bereich sahen 2023 eher schlecht aus, aber es gibt eine Ausnahme: die Premium-Modelle im Preisbereich von 600 Dollar aufwärts verkauften sich gut und daher gab es vor allem in diesem Segment einen Zuwachs. Punkten konnten dabei vor allem Samsung mit den Galaxy S23 und generell haben die faltbaren Modelle in diesem Bereich gute Zahlen erreichen können. Apple profitiert allerdings weniger von diesem Trend und musste Marktanteile an die Konkurrenz abgeben. Das Unternehmen dominiert diesen Bereich zwar immer noch mit 71 Prozent Marktanteil, im Vergleich zum Vorjahr sind das aber 4 Prozent weniger.

Bei Counterpoint schreibt man dazu:

Apple bleibt weiterhin der unangefochtene Marktführer im Premium-Markt. Im Vergleich zu 2022 ist ihr Anteil in diesem Jahr jedoch zurückgegangen. Dies ist vor allem auf Huaweis Wiederauferstehung in China zurückzuführen, die durch die Mate-60-Serie vorangetrieben wurde. Auch Samsung hat dank seiner S23- und Folding-Serie Marktanteile hinzugewonnen. Auch im Premium-Markt haben sich faltbare Geräte zu einem Alleinstellungsmerkmal entwickelt. Was die Regionen betrifft, so wird ein Großteil des Wachstums des globalen Premiummarktes im Jahr 2023 von China, Westeuropa, Indien sowie den Regionen Naher Osten und Afrika (MEA) vorangetrieben. Tatsächlich dürften China, Indien, MEA und Lateinamerika einen neuen Rekord bei Premium-Marktverkäufen verzeichnen, wobei Indien der am schnellsten wachsende Premium-Markt weltweit ist.

Spannend sind dabei die Hersteller aus China. Huawei konnte im Bereich der Premium-Modelle den Marktanteil von 3 auf 5 Prozent steigern und zeigt damit wieder deutliche Lebenszeichen. Xiaomi dagegen hat insgesamt gute Marktanteile, ist im Premium Bereich aber kaum vertreten. Das liegt wohl auch daran, dass man die Topmodelle nur in China auf den Markt bringt und international in diesem Segment kaum vertreten ist.